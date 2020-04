Verheerende Bombenangriffe auf Unterhausen

Plus Auch 75 Jahre nach Kriegsende sind in Unterhausen noch immer Spuren des Zweiten Weltkriegs zu finden. Die 90-jährige Erna Birkmeier kann sich noch gut an jene furchtbaren Tage im April erinnern

Ein Dreivierteljahrhundert ist es nun schon her, seit das Grauen ein Ende fand. Der Zweite Weltkrieg war endlich Geschichte, man hatte überlebt, aber auch viele Tote zu beklagen, dazu Hunger und Mangel aushalten müssen. Ein Dreivierteljahrhundert später wollen viele nichts mehr hören von den Schrecken der Nazizeit und den grausamen Kriegsjahren, doch immer wieder trifft man auf Zeugnisse dieser schrecklichen Jahre.

Die Unterhauserin Erna Birkmeier (90) kann sich noch genau an das Kriegsende und die Wochen danach erinnern. Tagelang gingen sie vor Angst an diesen schrecklichen Apriltagen nicht aus dem Keller.

Bei Arbeiten an der B16 mussten zwei Bomben entschärft werden

In Unterhausen wird man immer wieder an die Kriegszeit erinnert, besonders deutlich im Sommer und Herbst 2003, als für die B16-Umgehung Erdbewegungen nötig wurden. Zwei Bomben mit 250 Kilo tauchten im Sand auf und mussten entschärft werden, in einem Fall wurden sogar Teile von Ober- und Unterhausen evakuiert.

Im November und Dezember 1944 haben amerikanische Militärs begonnen, den kriegswichtigen Betrieb, die „Wifo“ (Wirtschaftliche Forschungsgemeinschaft) auszuspionieren, um ihn dann mehrmals mit Jagdbombern anzugreifen. Versteckt im Wald zwischen Unterhausen und Sinning entdeckten sie eines der wichtigsten acht Treibstofflager im damaligen Deutschland. Als die Angriffe keine nennenswerten Erfolge zeigten, folgte ein weiterer am 25. Februar 1945, der Schäden an den Betriebsgebäuden verursachte, aber auch das Dorf Ergertshausen in Mitleidenschaft zog.

Die Schäden an den Häusern nach den Unterhausener Fliegerangriffen hat Josef Ettinger sen. in einem Plan festgehalten. Rot sind die Häuser markiert, die gebrannt haben.

In 13 Minuten wurden fast 1000 Bomben auf Unterhausen geworfen

Das große Inferno jedoch erfolgte am 9. April 1945: Mit 88 Bombern wurden in nur dreizehn Minuten 968 Bomben abgeworfen, und zwar im Bereich des Wifo-Geländes, aber auch auf den Gleisanlagen zwischen Bahnhof und Bahnübergang, unmittelbar am südlichen Dorfrand. Das Dröhnen der herannahenden Flugzeuge – so erzählten viele ältere Unterhausener – war noch lange in den Ohren und Bilder von in die Luft fliegenden Eisenbahnschienen im Gedächtnis. Zurück blieb ein Trümmerfeld mit brennenden Ölzügen und unzähligen Bombenkratern, die man im Unterhausener Forst heute noch deutlich sehen kann. Zwei Frauen und sieben Kindern wurde die Nähe ihres Hauses zum Bahnhof zum Schicksal. Sie starben eingeschlossen im Keller ihres eingestürzten Hauses. Fünf weitere Personen wurden in Unterhausen getötet, viele verletzt.

Im Unterhausener Forst sind noch immer die Reste des Buchenberglagers zu finden.

Am 18. April wurde das Dorf ein weiteres Mal in Mitleidenschaft gezogen, als die Wifo und das Buchenberglager im Unterhausener Forst Ziel eines dreistündigen Bombenangriffs waren. An diesem Tag starben wieder 13 Menschen. Acht Tage später kommt es in Unterhausen zu Kämpfen mit anrückenden amerikanischen Einheiten und wieder zum Beschuss durch Flieger. Scheunen und Wohnhäuser gehen in Flammen auf. Am 27. April ist der Krieg auch für Unter- und Oberhausen endlich zu Ende. Die traurige Bilanz des Aprils 1945: 38 Tote, davon elf Kinder, neun Wohnhäuser total abgebrannt, sechs weitere schwer beschädigt, zwanzig landwirtschaftliche Gebäude abgebrannt. Damit ist Unterhausen die am meisten zerstörte Gemeinde des Landkreises Neuburg/Donau.

Im Wald zwischen Unterhausen uns Sinning gibt es noch immer unzählige Bombentrichter

Heute, 75 Jahre später, trifft man im Wald zwischen Unterhausen und Sinning immer noch auf unzählige Bombentrichter und die überwucherten Fundamente der abgebrannten Barackenhäuser des damals zur Wifo gehörenden Buchenberglagers. In den Stämmen alter Bäume stecken immer noch Metallsplitter, Sägewerke mussten schon viele Sägeblätter deswegen ersetzen. Ein ausgeschilderter Wanderweg führt seit einigen Jahren von der Roten Säule aus an den Fundamenten von etwa 30 Gebäuden entlang in Richtung Straß, wo, im Wald verborgen und zugewuchert, noch die Betonwände des „Geheimlabors“ einen schaurigen Eindruck hinterlassen.

Gedenkplatte für Wally Heigemeier und ihre fünf Kinder, die im Bombenhagel am 9. April umkamen.

Erna Birkmeier ist eine der wenigen in Unterhausen, die sich noch genau an das Kriegsende erinnern können. Sie war 15 Jahre alt, als das Haus ihrer Eltern beschossen wurde. „Mein Vater hat verhindert, dass wir abbrannten, und dann auch noch ein Haus in der Nachbarschaft gelöscht“. Die Mutter und die Kinder waren im Keller, dessen Decke der Vater mit Holzstempeln abgestützt hatte. „Wir mussten jeden Abend verdunkeln und untertags gingen wir zum hamstern“, erinnert sich Erna Birkmeier.

Als dann die Amerikaner anrückten mit ihren Autos und Gewehren, mussten sie wieder in den Keller und gingen tagelang vor Angst nicht raus. Die Mutter hatte für die einquartierten Soldaten zu sorgen: Sie musste für sie waschen und abspülen und beim Briefeschreiben helfen. „Später wurden die Besatzer freundlicher“, erinnert sich Erna Birkmeier, sie stellten eine Schale Erdnüsse für alle auf den Tisch und einer schmückte das Bild ihres in der Normandie gefallenen Bruders Franz mit einem Apfelblütenzweig aus dem Garten. 75 Jahre später blühen wieder die Apfelbäume und Erna Birkmeier kann sich daran freuen: „Die Erfahrungen der Kriegsjahre haben uns bescheiden gemacht. Aber wir haben das gut überstanden.“