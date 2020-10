Verjüngungskur beim Neuburger Verein Frühförderung

Verein Frühförderung e.V. mit Verjüngungskur Dank geht an langjährige Verwaltungsleitung Der Verein Frühförderung e.V., seit nunmehr fast 50 Jahren bekannt für seine inklusive Arbeit in Kin-derkrippe, Kindergarten und Hort, ließ seine langjährige Verwaltungsleitung, Fr. Ruth Zettel im Bild links, schweren Herzens in den mehr als verdienten Ruhestand ziehen. Über fast vier Jahrzehnte hat sie den Verein aus anfänglichen Turbulenzen mit in eine gesicherte Gegenwart geführt und wäh-rend der letzten Monate ihr reiches Wissen an ihre Nachfolgerin weitergegeben. Seit 01.10.2020 ist nun Frau Nicola Knabl, ehemalige Geschäftsführerin des Nachwuchsleistungszentrums in Ingolstadt, offizielle Leitung der Verwaltung. Der Verein ist froh, mit Frau Knabl eine Frau nachbesetzen zu kön-nen, die bereits über umfassendes Wissen und nachgewiesene Fähigkeiten in diesem Bereich ver-fügt. Rechtzeitig vor Eröffnung des neuen Kinderhauses auf dem Gelände der Stadtwerke an der Hein-richsheimer Straße kam mit Herrn Norbert Eszlinger zum 01.09.2020 auch ein neuer Gesamtleiter. Neben langjähriger Tätigkeit in der Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemen für soziale Ein-richtungen verfügt er über ein breites Spektrum an Erfahrung in Praxis und Leitung in der Kinder- und Jugendhilfe. Herr Eszlingers und Frau Knabls Ziel ist es, den Verein Frühförderung in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, in deren Mittelpunkt wie bisher unsere Kund*innen stehen werden: die Neuburger Kinder.

Bild: Verein Frühförderung