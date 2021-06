Mit Alkohol am Steuer

Kaum gibt es Lockerungen, meldet die Polizei diverse Vorfälle

Angesichts sinkender Inzidenzen sind die Corona-Regeln zuletzt deutlich gelockert worden. Ausgangssperren sind weggefallen, ebenso wie strenge Kontaktbeschränkungen. Es dürfte wohl auf diesen Umstand zurückzuführen sein, dass die Polizei Neuburg am Wochenende diverse Vorfälle mit Alkohol im Straßenverkehr gemeldet hat.

In der Nacht auf Sonntag, gegen 2 Uhr, wurde bei einem 22-jährigen Rennertshofener im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Neuburger Gärtnerstraße Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab laut Polizei 1,4 Promille Alkohol. Der Fahrer musste im Krankenhaus Neuburg eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Oberen Kanal in Karlshuld wurde am Samstagabend gegen 23.30 Uhr bei einem 32-jährigen Königsmooser festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab laut Polizei 1,2 Promille. Bei dem Königsmooser wurde im Neuburger Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ein 20-jähriger Eichstätter war am Samstagmorgen gegen 7.05 Uhr mit 0,7 Promille Alkohol im Blut in eine Verkehrskontrolle in der Ingolstädter Straße in Neuburg geraten. Den jungen Fahrer erwartet nach Polizeiangaben ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Eine 21-jährige Vohburgerin befand sich am Samstag gegen 17.15 Uhr am Parkplatz des Karlshulder Tennisheims im Maurerstraßl. Während die Frau dort wartete, kam laut Polizei ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto angefahren. Beim Wenden fuhr dieser in den geparkten Pkw der Vohburgerin. Anschließend flüchtete der Fahrer unerkannt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher in Karlshuld angetroffen werden.

Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer mit knapp 1,5 Promille alkoholisiert war. Daher wurde im Krankenhaus Neuburg eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr sowie Unfallflucht. (nr)