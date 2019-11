Verkehr: Mut zum Umdenken gefragt

Warum es vielleicht wirklich ein Umdenken im gesamten Verkehrskonstrukt braucht.

Neuburg ist keine Radfahrerstadt, da sind sich wohl die meisten einig. Die einen, weil sie meinen, dass es an der Infrastruktur liegt, dass keiner gerne radeln will, die anderen, weil sie glauben, dass die Neuburger halt einfach lieber Auto fahren. Zwei Denkansätze, die schwer miteinander in Einklang zu bringen sind und die auf politischer Ebene entschieden werden müssen. Wie viel öffentlichen Raum will man den Autofahrern nehmen, um die Situation für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern?

Vielleicht braucht es wirklich ein großes Konzept, das von Experten frei von Denksperren, Verpflichtungen und Verantwortung entwickelt wird, und das auch Erfahrungen vergleichbarer Städte mit einbringt in Bezug auf Einzelhandel und Tourismus. Denn vor allem die Geschäftsleute sind es, die den Wegfall eines jeden Stellplatzes mit Argusaugen verfolgen und so Druck auf die Politik ausüben.

Vielleicht braucht es wirklich ein Umdenken im gesamten Verkehrskonstrukt. Die Zukunft basiert auf Klimaschutz und Co²-Einsparung. Die zweite Donaubrücke eröffnet Neuburg die besten Voraussetzungen, aber es braucht Mut, sie zu nutzen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel "Ist die Neuburger Innenstadt eine Hochrisikozone?" von Gloria Geissler.

