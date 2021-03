vor 18 Min.

Verkehr in Ingolstadt: Hier zeigt Google Maps jetzt Fahrzeiten der Busse an

In Ingolstadt gibt es ein neues Angebot zum Thema Mobilität. Die Vorteile: Es stellt die Abfahrtszeiten der Buslinien im Stadtgebiet und den angrenzenden Gemeinden dar.

Google weiß jetzt auch, ob die Busse und Bahnen in Ingolstadt Verspätung haben: Seit Jahresbeginn können die Fahrgäste der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft über Google Maps die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse abrufen.

So werden alle Fahrplandaten, die von der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft veröffentlicht werden, zugleich auch immer an das sogenannte Routing-Tool von Google-Maps gesendet. Die Vorteile: Das neue Echtzeit-Angebot stellt die Abfahrtszeiten der Linien im Ingolstädter Stadtgebiet und den angrenzenden Gemeinden dar. „Unseren Fahrgästen steht nun ein weiterer Kanal für eine optimierte Fahrplanauskunft zur Verfügung“, erläutert INVG-Geschäftsführer Robert Frank.

In Google Maps werden alle Linien dargestellt, die auf der Homepage der INVG, der Fahrplanauskunft (www.invg.de/fpa) sowie der Fahrinfo-App zu finden sind. Außerdem sind in allen drei Systemen die Bahnverbindungen von Agilis, BRB und Deutscher Bahn integriert. So werden auch überregionale Verbindungen angezeigt. Zu beachten ist, dass die Abfahrtszeiten der Züge in Echtzeit angegeben werden, während für die Abfahrtszeiten der Busse zunächst noch der reguläre Fahrplan angezeigt wird. Die Echtzeitdaten werden ebenfalls in Kürze zur Verfügung stehen. (nr)

