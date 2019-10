19:29 Uhr

Verkehr in Neuburg: Geben die Ring-Befürworter jetzt auf?

Plus Zwei Gutachten erteilten dem Einbahnstraßenring in der Innenstadt eine Absage. Für die Mitglieder des Aktionsbündnisses scheint damit das Thema vom Tisch.

Das Ergebnis war für die Befürworter des Aktionsbündnisses „Neuburger Ring“ ernüchternd, wenngleich nicht überraschend. Beide Gutachten zum Einbahnstraßenring in der Innenstadt, die die Stadt Neuburg in Auftrag gegeben hatte, kamen zu dem Ergebnis, dass mit dem Ring keine Verbesserung des Verkehrsflusses zu erwarten ist. Eduard Lunzner, stellvertretender Vorsitzende des Aktionsbündnisses, hält den Einbahnstraßenring damit in seiner bestehenden Form für passé: „Mit diesen beiden Gutachten werden wir im Stadtrat keinen Umschwung erreichen. Meine persönliche Meinung ist, dass das der Knockout war.“ Für das Aktionsbündnis sprechen will er aber nicht. Wir werden uns demnächst zusammensetzen und besprechen, ob und in welcher Form es weitergeht. Zunächst möchte er die Reaktionen der Bürger abwarten. „Primär geht es uns ja darum, unser Verkehrsproblem in der Innenstadt zu lösen“, sagt der Joshofener. „Ob mit einem einspurigen Ring, einem zweispurigen oder mit Flugtaxis ist uns egal – Hauptsache es ändert sich etwas.“

Wenig überraschend von den Gutachten war auch sein Mitstreiter Uwe Jakob. „Ich hatte das Ergebnis zwar erwartet, dass der Ring dabei aber so deutlich zerrissen wird, hätte ich nicht gedacht.“ Das Urteil der Firma Siemens sei geradezu „vernichtend“ gewesen. Das lag insbesondere daran, dass seiner Meinung nach die Nebenwirkungen des Rings ganz klar im Fokus standen. „Das Gute ist nicht oder nur in Nebensätzen erwähnt worden.“ Beispiel Rettungshilfsfristen: Dass Feuerwehr und Rettungsdienste im Ringverkehr längere Strecken zurücklegen müssten, sei ja bekannt gewesen. Doch dabei sei außer acht gelassen worden, dass die Fahrzeuge mitunter im stockenden Verkehr nicht vorankämen. „Unterm Strich ginge es im Ring also schneller, weil der Verkehr dort ja fließt“, sagt Jakob. Horst Winter hält Gutachten zum Einbahnstraßenring für tendenziös Alles in allem habe ihm die Reaktion der Stadträte gezeigt, dass sie an der jetzigen Straßenführung nichts ändern wollen, sondern eine zweite Donaubrücke favorisieren. „Mir war nach der Stadtratssitzung klar, dass wir mit unserer Forderung nach einem Probebetrieb keine Chance haben – und damit ist auch der Ring gestorben.“ Jakob spricht von einer „absoluten Blockade“ seitens der Stadt. „Normalerweise heißt es: Wo ein Wille, da ein Weg. Aber ich erkenne keinen Willen und damit auch keinen Weg.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dagegen zeigt sich Horst Winter kämpferisch. Der SPD-Stadtrat hält die Gutachten generell für tendenziös: „Die 50.000 Euro hätten wir uns schenken können. Gerade die Firma Brennerplan wird einen Teufel tun und sagen, dass wir mit einem Ring den Verkehr in der Innenstadt entlasten.“ Zur Erinnerung: Brennerplan war die Firma, die auch die Gutachten für die zweite Donaubrücke erstellte. Er will sich nun in den nächsten Tagen die beiden gut 100 Seiten starken Gutachten genauer anschauen. Vielleicht sei es ja möglich, zumindest Teilabschnitte aus dem Konzept des Einbahnstraßenrings herauszugreifen und zu verwirklichen, wie zum Beispiel an der Bullinger-Kreuzung. Für OB Gmehling ist das Thema Einbahnstraßenring jetzt vom Tisch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat noch während der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag klar signalisiert, dass für ihn das Thema Einbahnstraßenring nun vom Tisch sei. Eduard Lunzner sagt dazu: „Das haben wir zu akzeptieren, was wir daraus machen, wissen wir noch nicht.“ Nach jahrelangen, kantig geführten Grabenkämpfen und Stellvertreterdiskussionen hatte die Stadt die Firmen Siemens und Brennerplan beauftragt, jeweils unabhängig voneinander eine Einschätzung zu erarbeiten, ob ein Ringverkehr in Neuburg sinnvoll ist oder nicht. Ihre Ergebnisse stellten die Fachplaner am vergangenen Dienstag in der Stadtratsitzung sowohl den Stadträten als auch interessierten Bürgern vor. Michael Gerdes von der Firma Siemens kam zu dem Schluss: „Es würde sich keine Verbesserung der Verkehrsqualität ergeben, denn die Nadelöhre bleiben.“ Auch auf den öffentlichen Personennahverkehr kämen erhebliche Einschränkungen zu, wie Malte Novak von Brennerplan ermittelt hatte. Die Haltestellen Hofgarten und Spitalplatz könnten nur noch in einer Richtung angefahren werden, was bedeutet, dass auch der Platz für wartende Busse knapp würde. Kurzum: Das gesamte Bussystem müsste komplett neu überplant werden. Einen Probelauf, wie von vielen gefordert wird, halten beide Fachplaner für unmöglich.

