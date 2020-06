05.06.2020

Verkehrsunfall endet glimpflich

Sattelschlepper kracht in das Auto einer 71 Jahre alten Frau

Zu einem Unfall, der ein glimpfliches Ende nahm, ist es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße B300 zwischen Peutenhausen und Schrobenhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war dabei eine 71 Jahre alte Frau aus Memmingen gegen 14.30 Uhr in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Sie fuhr nicht alleine, in ihrem Auto befanden sich außerdem ihr Enkel, zehn Jahre alt, und dessen neunjähriger Freund.

Kurz nach Peutenhausen überholte die Frau auf dem linken der beiden Fahrstreifen einen Sattelzug. Sie näherte sich, das berichten die Beamten weiter, dem Ende der Überholspur und bog zum Beginn der Sperrfläche wieder auf den rechten Fahrstreifen. Dort aber befand sich noch der besagte Lastwagen, den die Seniorin zuvor überholt hatte. Dadurch erfasste der Schlepper das rechte hintere Heck des Autos, das sich durch den Stoß quer stellte. Etwa 30 Meter wurde das Fahrzeug vom Lastwagen des 31 Jahre alten Fahrers vor sich hergeschoben. Das Auto der 71-jährigen Unfallverursacherin wurde den weiteren Angaben zufolge an der gesamten Beifahrerseite schwer beschädigt.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings lässt sich der Schaden insgesamt auf etwa 7500 Euro beziffern. Die Feuerwehren aus Schrobenhausen, Gachenbach und Peutenhausen waren mit rund 30 Kräften im Einsatz. (nr)

