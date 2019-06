vor 20 Min.

Verletzte bei gleich drei Fahrradunfällen

Am Dienstag verunglückten drei Radfahrer bei Unfällen. Sie trugen zum Teil schwere Verletzungen davon.

Von Gloria Geissler

Gleich drei Fahrradunfälle ereigneten sich am Dienstag in der Region. Ein 21-jähriger Mann aus Neuburg fuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Grundstück auf die Richard-Wagner Straße in Neuburg ein. Hierbei übersah er einen Wagen, der von einem 24-jährigen Mann aus Neuburg gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Nur dreieinhalb Stunden später wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall in der Karl-Konrad-Straße gerufen. Eine 72-jährige Frau war mit einem Fahrrad auf der Sudetenlandstraße unterwegs und bog in die Karl-Konrad-Straße ein, als sie von ihrem Fahrrad absteigen wollte und stürzte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gefahren.

Auch in Rennertshofen passierte ein Unfall

In Rennertshofen war es eine 54-jährige Frau aus Rennertshofen, die gegen 7.20 Uhr mit ihrem Wagen von einem Feldweg auf die abknickende Vorfahrtsstraße der Industriestraße ein. Hierbei übersah sie eine 59-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß und die Fahrradfahrerin wurde gegen die Frontscheibe geschleudert. Sie erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohende Verletzungen.

