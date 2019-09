00:31 Uhr

Verletzte im Skulpturenpark: Ermittlungen laufen

Beamte sprechen von „milieubezogener Beziehungstat“. Der 36-jährige Mann kann das Krankenhaus bald verlassen

Nachdem am Montagabend zwei Verletzte beim Ingolstädter Skulpturenpark gefunden worden waren, hat die Polizei nun erste Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen handelt es sich laut Polizei nicht um einen willkürlichen Angriff, sondern um „eine milieubezogene Beziehungstat“. Täter und Opfer hätten sich gekannt. Die am Montag verletzte Frau habe zunächst mit mehreren Männern auf dem Viktualienmarkt getrunken. Zwei Somalier hätten dabei offensichtlich um die Aufmerksamkeit der Ingolstädterin gebuhlt. In der Folge sei es dann untereinander zu einer Auseinandersetzung gekommen. Mit Folgen: Wie berichtet, war der Polizei um 22.55 Uhr eine verletzte Frau gemeldet worden, die in der Nähe des Parks sei. Die stark alkoholisierte Ingolstädterin hatte eine stark blutende, schwere Wunde auf dem Nasenrücken und gab lediglich an, geschlagen worden zu sein. Noch während die Streife vor Ort war, wurden die Beamten von einem Zeugen auf einen Mann aufmerksam gemacht, der regungslos im Park lag. Es handelte sich um einen Somalier, der eine Kopfplatzwunde hatte. Die beiden Verletzten wurden dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei der Frau eine Nasenbeinfraktur diagnostiziert, während bei dem Somalier neben der Platzwunde Hirnblutungen festgestellt wurden. Erst nach einer ausführlichen Untersuchung konnten die Ärzte eine Lebensgefahr bei dem 36-Jährigen ausschließen. Während der Fahndung wurden dann zwei Somalier im nahe gelegenen Klenzepark festgenommen. Beide wurden – nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen – allerdings wieder entlassen. Was ganz genau passierte, ist noch unklar. Aktuell wird wegen einfacher Körperverletzung ermittelt. Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass die Verletzungen ohne Verwendung von Waffen oder sonstigen gefährlichen Gegenständen verursacht wurden. Und die Frau könne – wegen des Alkohols – möglicherweise einfach gestürzt sein. Der bewusstlos aufgefundene Somalier sei auf dem Weg der Besserung. Er werde das Krankenhaus bald verlassen können. Bleibende Schäden seien laut Polizei nicht zu befürchten. (nr)

