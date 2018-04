vor 30 Min.

Verliebt in den eigenen Lehrer

Margarete und Gerhard Wrobel feierten gestern ihre Goldene Hochzeit. Dabei schwelgten sie vor der Bilderwand in Erinnerungen an frühere Zeiten.

Was inzwischen 50 Jahre hält, ging damals eigentlich gar nicht. Der 18-jährigen Margarete und dem 26-jährigen Gerhard Wrobel war egal, was die Leute reden.

Von Xaver Habermeier

Was anfangs für viel Gesprächsstoff in der schlesischen Kleinstadt Piekary Slaskie (zu Deutsch Piekar) sorgte, hat seit 50 Jahren Bestand, davon fast vier Jahrzehnte in Neuburg. „Ich habe mich als 18-Jährige in meinen damals 26 Jahre alten Lehrer der Landwirtschaftsschule verliebt. Das wäre heute ganz normal, war aber damals viel strenger und ging eigentlich gar nicht“, erinnert sich Margarete Wrobel. Inzwischen ist sie mit ihrem Ehemann 50 Jahre verheiratet. „Und zwar glücklich“, wie sie gestern am Tag der Goldenen Hochzeit betonte.

Gerhard Wrobel (76 Jahre) ist seit 17 Jahren krank, seit 2013 ein Pflegefall. „Das ist nicht immer leicht, aber gemeinsam schaffen wir das“, sagt die 68-Jährige. Beide schwelgen gerne in Erinnerungen. Bereits bei der ersten Verabredung, die war bei der Operette „Der Vogelhändler“, war sich das Paar sicher, dass sie zusammengehören. „Uns war es egal, was die Leute damals über uns geredet haben“, erzählt Gerhard Wrobel. „Und zur Hochzeit waren dann doch viele da, wie die ganze Schule, und es war wunderschön, und auch so ein schöner warmer Apriltag wie heute“, setzt die Gattin drauf.

Als Tourist getarnt nach Deutschland geflohen

Beide arbeiteten in den ersten Jahren ihrer Ehe in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihre zwei Söhne und eine Tochter sind in Piekar geboren. „1981 bin ich als Tourist getarnt nach Deutschland geflohen und landete in Sandersdorf in einem Lager“, erinnert sich Gerhard Wrobel. Später ist er dann nach Neuburg gekommen und fand eine Arbeit bei der Firma Völpel. 1983 schaffte die Ehefrau mit ihren drei Kindern die Ausreise aus Polen. „Der Anfang hier in Neuburg war schwer, aber wer uns persönlich viel geholfen hat, das war der Minister Seehofer“, so Margarete Wrobel. Sie hat eine Arbeit bei der Stadtgärtnerei gefunden. „Das war genau das Richtige für mich, denn mein Hobby sind die Blumen“. Inzwischen ist die große Leidenschaft des Jubelpaares ihre acht Enkelkinder. „Die zwei Mädchen und sechs Buben im Alter zwischen drei und 14 Jahren schenken uns sehr viel Freude und geben uns viel Kraft für den Alltag“, betont sie mit Blick zu ihrem pflegebedürftigen Ehemann.

Das Rezept für 50 Jahre Ehe ist für beide: „Niemals mit einem Streit ins Bett gehen, man muss sich vorher aussprechen.“ Und der Wunsch des Jubiläumspaares: Dass sich der gesundheitliche Zustand des Ehegatten nicht verschlechtert.