11:39 Uhr

Vermisste Seniorin aus Wellheim wurde tot gefunden

Die Seniorin war Mittwochmittag aus einem Altenheim verschwunden. Jetzt wurde die 89-Jährige tot gefunden.

Die seit Mittwochmittag vermisste 89-jährige Seniorin aus Wellheim wurde am Donnerstagnachmittag tot im Gemeindebereich Wellheim gefunden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Kräfte der örtlichen Feuerwehr gegen 15.30 Uhr die Frau zwischen Wellheim und Espenlohe in einem Wassergraben liegend. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Angehörige identifizierten die Tote als die 89-jährige Vermisste.

Die Entscheidung zu einer eventuell notwendigen Obduktion trifft die Staatsanwaltschaft Ingolstadt im Laufe des Freitags. Bislang ergaben sich laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod der Frau.

Seit Mittwoch hatten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, der Bergwacht und des BRK mithilfe von Suchhunden sowie einem Polizeihubschrauber nach der Frau gesucht. Sie hatte zuvor unbemerkt durch eine Notausgangstüre das Seniorenheim in Wellheim, in dem sie lebte, verlassen. Am Donnerstagmittag hatte die Polizei schließlich eine Vermisstenmeldung herausgegeben, wenige Stunden später wurde sie schließlich tot gefunden. (nr)

