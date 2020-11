vor 23 Min.

Vermutlich schleppte ein Patient das Coronavirus im Klinikum Ingolstadt ein

Plus Zahlreiche Patienten und einige Mitarbeiter einer gerontopsychiatrischen Station am Klinikum Ingolstadt haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell ist die Situation „stabil“.

Von von Dorothee Pfaffel

Am Klinikum in Ingolstadt musste wegen des Coronavirus eine komplette Station in der Gerontopsychiatrie als Einheit isoliert werden. Wie berichtet, wurden dort 17 von 18 Patienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Auch Mitarbeiter der Station sind betroffen: Insgesamt sieben sind ebenfalls positiv getestet worden. Zwar seien mehrere Szenarien denkbar, aber wahrscheinlich habe ein Patient das Virus mitgebracht, teilt der Pressesprecher des Klinikums, Hartmut Kistenfeger, auf Nachfrage mit.

„Die Situation auf der betroffenen Station ist stabil, es gibt keine neuen Infektionen“, sagt Professor Thomas Pollmächer, der Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit, zu dem die Gerontopsychiatrie im Klinikum Ingolstadt gehört. Über die Isolierung hinaus seien keine weiteren Maßnahmen getroffen worden. Die Versorgung der Patienten sei gewährleistet, da das Zentrum für Psychische Gesundheit über einen großen Mitarbeiterstamm verfüge, fährt Pollmächer fort.

Klinikum Ingolstadt: Die Patienten verstehen die Situation nicht ganz

Auf der betroffenen Station werden Patienten im höheren Lebensalter behandelt, die fast alle an schwerwiegenden kognitiven Einschränkungen, etwa durch eine Demenz-Erkrankung, leiden. Deshalb verstünden die meisten Patienten die Situation nicht im Detail, erklärt Pollmächer.

Anton Böhm, Ingolstädter Arzt und Stadtrat (SPD), fordert aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens am Klinikum, dass möglichst viele Mitarbeiter der Klinikumsverwaltung ins Homeoffice geschickt werden. Außerdem schlägt er vor, dass auf dem gesamten Campus des Klinikums sowie auf dem Gelände anderer Krankenhäuser in der Region eine Maskenpflicht eingeführt werde – wie es sie unter anderem in der Fußgängerzone bereits gibt. Als Drittes weist er darauf hin, dass auch im Raucherbereich die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Der Pressesprecher des Klinikums äußert sich dazu wie folgt: In einem Großkrankenhaus sei mobiles Arbeiten nur für eine Minderheit der Mitarbeiter möglich. Angestellte aus der Verwaltung werden beim Homeoffice unterstützt, 150 Anträge wurden schon genehmigt. Innerhalb des Klinikums herrsche eine Maskenpflicht, im Umgang mit den Patienten werde eine FFP2-Maske getragen. Zudem würden die Hygienevorschriften natürlich auch im Raucherbereich gelten.

Am Klinkum Ingolstadt werden derzeit 53 Corona-Patienten behandelt

Im Klinikum Ingolstadt werden laut Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt derzeit 53 Patienten behandelt, die Covid-19 positiv sind. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation, alle sechs müssen beatmet werden (Stand: Dienstag, 7.30 Uhr). Im Klinikum Ingolstadt werden allerdings nicht nur Ingolstädter, sondern auch Patienten von außerhalb behandelt.

Für die Einwohner Ingolstadts meldet das Gesundheitsamt folgende Fallzahlen: Aktuell infiziert sind 221 Personen, genesen 1296, gestorben 42. Insgesamt gibt es 1559 Fälle. Seit Montag sind 19 neue Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Ingolstadt beträgt laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 149,94. Die Inzidenz bildet die Neumeldungen der vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ab und wird werktäglich vom LGL bayernweit ermittelt.

Auf der Internetseite der Stadt Ingolstadt sind unter www.ingolstadt.de/corona zahlreiche Informationen zur Corona-Pandemie auch in leichter Sprache und für Gehörlose abrufbar. Außerdem stehen die Informationen – speziell die Maßnahmen für den Teil-Lockdown im November – auch in mehreren Fremdsprachen zur Verfügung, neben Türkisch auch auf Russisch, Rumänisch, Polnisch, Französisch, Arabisch, Tigrina und Dari.





