vor 52 Min.

Verpuffung im Weihrauchkessel: Ministrantin verletzt

In Seuversholz gab es eine Verpuffung in einem Weihrauchkessel.

Bei einem Trauergottesdienst im Kreis Eichstätt konnte die Mesnerin die Kohlen im Weihraukessel nicht entzünden. Da traf sie eine verhängnisvolle Entscheidung.

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Dienstagnachmittag während eines Trauergottesdienstes in der St.-Nikolaus-Kirche in Seuversholz gekommen. Die 49-jährige Mesnerin wollte in der Sakristei die Kohlen des Weihrauchkessels entzünden. Da dies mit Zündhölzern jedoch nicht klappte, versuchte sie es mit Spiritus.

Als die Frau Spiritus in den Weihrauchkessel spritzte, kam es zur Verpuffung

Als sie das zweite Mal nachspritzte, kam es laut Polizei zu einer Verpuffung im Kessel. Eine zwölfjährige Ministrantin stand in ihrer Messkutte direkt daneben, so dass das Gewand Feuer fing. Die Mesnerin und ein 68-jähriger Kirchenpfleger versuchten sofort, die brennende Kutte mit Handtüchern zu löschen.

Die Ministrantin erlitt Verbrennungen an den Beinen

Als dies nicht sofort gelang, rissen sie dem Mädchen die Kutte vom Körper. Die Zwölfjährige erlitt Verbrennungen an beiden Beinen und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Schwabinger Klinikum. Die Mesnerin erlitt beim Löschversuch ebenfalls Verbrennungen an der rechten Hand. Gegen die 49-jährige wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (nr)

