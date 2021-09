Versammlung

Fasching: Neuburger Burgfunken blicken optimistisch in die Zukunft

Burgfunken-Präsident Harry Zitzelsberger und seine Vorstandskolleginnen Candan Meilinger, Stefanie Ihm und Vize-Chefin Michaela Beric (knieend von links) ehrten bei der Jahresversammlung eine Reihe langjähriger Mitglieder. Von ihnen ist Norbert Reim (stehend, 3. von links) mit seinen 60 Jahren am längsten dabei. Eine besondere Ehrung zum Ehrentrainer erhielt Michael Wittmann (stehend, 4. von links).

Plus Auch die Neuburger Faschingsgesellschaft hat außergewöhnliche Monate hinter sich. Jetzt ruht die Hoffnung auf eine halbwegs wieder normale fünfte Jahreszeit. Die Termine dafür stehen schon einmal fest.

Mit ihrer 66-jährigen Vereinsgeschichte hat die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken schon gute und schlechte Zeiten erlebt „und deswegen werden wir auch diese Durststrecke in der Corona Pandemie überstehen“, stellte Burgfunkenchef Harry Zitzelsberger in seinem Rechenschaftsbericht in der jüngsten Mitgliederversammlung im Kolpinghaus heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

