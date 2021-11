Historischer und Festspielverein Rennertshofen: 2022 kommt die "Bluthochzeit"

Der Historische und Festspielverein Rennertshofen plant für die kommende Saison 2022 das Festspiel „Bluthochzeit“. Bei seiner Generalversammlung wirft der Verein aber auch einen Blick zurück.

Schnell abgehandelt auf der Jahresversammlung waren die Punkte, die im Zusammenhang mit den Neuwahlen standen. So wurde der komplette Vorstand jeweils ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Nur bei den Beisitzerinnen und Beisitzern gab es eine Änderung, da Ines Abspacher nicht mehr zur Wahl angetragen war (siehe eigenen Kasten). Kassiererin Kerstin Schwarz berichtete, dass der Verein mit seinen 44.000 Euro zwar gut dastehe, davon aber einiges für das Festspiel „Bluthochzeit“ benötigt werde.

Historische und Festspielverein Rennertshofen: Appel-Kino und „Bluthochzeit“ als Hauptthemen

Bevor die beiden Hauptthemen des Abends – Appel-Kino und „Bluthochzeit“ – in der Schlossgaststätte Bertoldsheim zur Sprache kamen, gab Karl-Heinz Steib mit seinem Referat zur Historie der Rennertshofener Hausnamen ein Intermezzo, das bei den 32 Anwesenden gut ankam und mit viel Beifall bedacht wurde. Alexander Blei, der, zusammen mit Oliver Baur die Organsation des neuen Festspiels übernommen hat, berichtete über den Ist-Stand und die noch kommenden Herausforderungen. So soll im nächsten Jahr Ende Juli und Anfang August das Festspiel „Bluthochzeit“ auf dem Zeltplatz in unmittelbarer Nähe der Mauerner Höhlenan sieben Abenden aufgeführt werden. „Die Gespräche in diese Richtung mit der Gemeinde und Herrn Geißler von der Naturschutzbehörde verliefen sehr positiv“, freute sich Blei. Auch die Hauptrollen seien inzwischen besetzt.

Regisseur Gundolf Hunner habe wieder zugesagt, die Inzenierung zu begleiten. Dass mit Sicherheit noch einige Hürden zu überwinden seien, wollte Blei nicht verhehlen. So appellierte er an die Anwesenden, dass noch einige Nebenrollen frei wären und dass helfende Hände – in welcher Form auch immer – willkommen seien. Als letzter Tagesordnungspunkt, kam das Thema, das derzeit fast alle Rennertshofener beschäftigt, zur Sprache: das Appel-Kino, das zur „Kulturstätte“ der Marktgemeinde umgebaut werden soll. Laut Gemeinderatsbeschluss sollte das aus den 60er Jahren stammende Kino mit Nebengebäuden von der Gemeinde erworben werden. Dagegen formierte sich eine, vor allem CSU-gesteuerte „Protestbewegung“, die eine Bürgerinitiative gegen den Kauf des Anwesens initiierte und die geforderte Anzahl an Unterschriften locker zustande brachte. So kommt es nun am 12. Dezember zu einem Bürgerentscheid, dessen Ausgang mit Spannung verfolgt werden wird.

Die Fronten zu diesem Thema haben sich in Rennertshfen inzwischen verhärtet. Der Historische und Festspielverein steht eigenen Angaben zufolge hinter dem Projekt, im Appel-Kino einen „Kulturtreff“ zu verwirklichen. Beisitzerin Ulrike Polleichtner hielt ein Plädoyer für dieses, wie sie sagte, „Leuchtturm- und Prestigeprojekt“ in Rennertshofen.

Sie hinterlegte ihre Ausführungen mit konkreten Zahlen, nannte Möglichkeiten, wie man an Zuschüsse, Spenden und Sponsoren kommen könne und wies mehrfach darauf hin, dass noch im November – am 12. und 18. – im Appel-Kino zwei Info-Veranstaltungen stattfinden werden, bei denen alle Zahlen und Berechnungen offengelegt würden und die Diskussion auf eine sachliche Ebene zurückgeführt werden könne. Dies sei notwendig, um die Fronten aufzuweichen und zu einem normalen Umgang innerhalb der Marktgemeinde zurückzukehren. Die Führungsriege des Historischen und Festspielvereins ist sich sicher, dass die Gemeinde bei einem Kauf nicht nur die Rennertshofener Kultur in all ihren Facetten unterstützen könne, sondern dass sie eine Immobilie in zentraler Marktlage erwerben würde, die ihren Wert in den nächsten Jahren sicher noch steigern könnte. Ob es überhaupt so weit kommt, entscheiden die Bürger am 12. Dezember. (nr)

