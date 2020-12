04.12.2020

Versorgung von Herzpatienten im Vollbetrieb

Krankenhaus als nahe Anlaufstelle

Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, profitieren in Neuburg und der Region ab sofort von deutlich verbesserten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Die KJF Klinik Sankt Elisabeth bietet seit November eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung für Herzinfarktpatienten. Dies ist möglich, weil das hochmoderne Herzkatheterlabor nun im Vollbetrieb läuft, das heißt rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, an 365 Tagen im Jahr. „Mit der 24-Stunden-Präsenz des Herzkatheterlabors trägt die KJF Klinik Sankt Elisabeth entscheidend zur Herzgesundheit der Bevölkerung bei und verhilft Menschen mit akuten Herzproblemen zu einer wohnortnahen Anlaufstelle, um größeren Schaden und Komplikationen zu vermeiden“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Gerd Koslowski.

Herzkatheterlabor ist rund um die Uhr einsatzbereit

Um die wohnortnahe Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Herzproblemen zu gewährleisten, haben der Träger, die KJF Augsburg und die Klinikverantwortlichen bereits im Februar 2018 rund drei Millionen Euro in ein hochmodernes Herzkatheterlabor am Standort Neuburg investiert. Bis Ende Oktober wurde das Herzkatheterlabor werktags von 7.30 bis 17 Uhr betrieben. Aufgrund einer verstärkten Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften ist nun der Vollbetrieb möglich. „Wir haben unsere Personalressourcen verstärkt und ausgebildet, dass das Herzkatheterlabor seit 1. November rund um die Uhr einsatzbereit ist“, sagt Chefarzt Dr. Harald Franck. (nr)