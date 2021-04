Verspäteter Saisonstart: Neuburger Imker hadern mit dem Wetter

Plus Das kühle Wetter beschert den Neuburger Imkern einen verspäteten Saisonstart mit Frostgefahr. Der Verein betreut 32 Neulinge und wartet auf den Baustart für das neue Heim.

Auch den Bienen ist es jetzt noch zu kalt. „Wir mussten unsere Völker füttern, damit sie nicht zu schwach werden“, berichtet der Neuburger Imker-Chef Franz-Josef Wilken. Von einer Frühjahrstracht mit reichlich Blüten konnte heuer lange keine Rede sein. Nun wird es langsam wärmer.

Neben dem Ende der Corona-Krise wünschen sich die Bienenfreunde zwei Dinge: schönes Frühlingswetter und den Förderbescheid für ihr neues Vereinsheim auf dem Donauwörther Berg. Dort ist alles vorbereitet für den Neubau, doch die 97.000 Euro aus der Leader-Förderung der EU müssen noch offiziell zugesagt werden. Vorher darf nicht gebaut werden.

Imkereiverein Neuburg will ein neues Vereinsheim bauen

„Wir werden uns vor jedem Formverstoß hüten“, versichert Franz-Josef Wilken. Der Bienenzuchtverein strebt aber einen baldigen Baubeginn an, zumal die Holzpreise ständig nach oben klettern. Bauholz wird exportiert und verteuert sich erheblich. Der Kostenanstieg für ihren Lehrbienenstand in Holzbauweise wollen die Imker nun mit Eigenleistungen ausgleichen. Außerdem hoffen sie auf Unterstützung durch die öffentliche Hand. Der Standort an der früheren Globol-Zufahrt soll Anlaufstelle für Schulklassen und Nachwuchsimker werden.

Mit 32 Neulingen hat der Verein einen regelrechten „Nachwuchspool“ an der Hand. Das unterkühlte Frühjahr und die leidigen Winterverluste verhageln aber den Saisonstart. Die Varroamilbe und negative Umwelteinflüsse rafften wieder etliche Bienenvölker dahin. „Die Ausfälle halten sich in Grenzen, fallen aber sehr unterschiedlich aus“, stellt der Vereinsvorsitzende fest. Selber musste er auch zwei, drei Völker aufgeben oder mit anderen zusammenlegen. Ein Imker verlor mit acht Bienenvölkern seinen gesamten Bestand. In einer Umfrage des Fachmagazins „Bienen Journal“ hatten im Vorwinter 12.000 befragte Imker mit 150.000 Völkern etwa 15 Prozent Verlust angegeben. Die Einsteiger ins Imkerleben brauchen mindestens ein eigenes Volk, damit sei beobachten und lernen können. Die Routiniers im Neuburger Verein – 190 Mitglieder mit 900 Völkern - versorgen sie mit sogenannten Ablegern. Diese neuen Völker im Anfangsstadium bekommt man aber nur, wenn der Bestand brummt und floriert. Dazu braucht es jetzt ein Wachsen und Blühen in der Landschaft, damit die Bienen Nektar aus Blumen, Kräutern und Obstblüten sammeln und in Honig verwandeln können.

Neuburger Imker: Den Bienen ist es noch zu kalt

Wenn in einigen Tagen alles „explosionsartig“ blüht, kommen die Insekten mit der Bestäubung nicht mehr hinterher. Die Kirschblüte steht kurz bevor. „Noch sind die Knospen geschlossen“, beschreibt ein Kirschbauer in Gietlhausen, „Nachtfröste können wir nicht mehr gebrauchen.“ Nicht selten hat später Frost die Blüten zerstört und die Ernte vermasselt.

Lesen Sie dazu auch:

Honigkönigin verlängert Regentschaft

Gemüse statt Blumen: So holen Sie sich einen Garten auf den Balkon

Nach Abbruch: Neuburger Imker bauen sich ein neues Zuhause