Versuchter Ausbruch: Schnapsidee - oder Meuterei?

Der versuchte Ausbruch in der JVA Neuburg endete mit einer weiteren Haft. Die könnte nach der Berufung nun noch länger werden.

Von Christof Paulus

Eigentlich wollten sie raus aus dem Knast. Jetzt müssen sie stattdessen wohl noch einmal hinein – und weil ihnen das nicht passt, könnte die Haft nun noch länger werden. Die Rede ist von zwei Verbrechern, die im November 2017 mit Messern und mutmaßlich einigen Eisenstangen versuchten, ihre Zellenwand und -decke zu durchbrechen und aus dem Gefängnis in der Neuburger Altstadt auszubrechen. Sie kamen nicht einmal einen Meter weit.

Dabei gesteht das Gesetz ihnen den Drang nach Freiheit sogar zu: Dort steht, auszubrechen entspreche dem natürlichen Freiheitstrieb des Menschen und bleibt deshalb straffrei. Ein Risiko gehen die Gefangenen dennoch ein – und wie die zwei Verbrecher jetzt lernen müssen, sogar ein großes.

Ausbruchsversuch in Neuburg: Angeklagte legen Berufung ein

Denn fast immer begehen Gefangene eine Straftat bei dem Versuch, dem Gefängnis zu entkommen. Den beiden, die nun am Dienstag auf der Anklagebank im Landgericht in Ingolstadt saßen, wirft die Staatsanwaltschaft eine Sachbeschädigung vor. Abgestritten hat den Vorwurf niemand, zu einem Berufungsprozess kam es nun dennoch: Denn als der Fall im April am Amtsgericht in Neuburg verhandelt worden war, ist einer der Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei, sein Komplize zu gar sechs Monaten verurteilt worden.

Das war den beiden Männern – einer 27, einer 65 Jahre alt – deutlich zu lang. Ihre Anwälte hatten damals wie gestern auf eine Geldstrafe plädiert. Nicht nur sie waren es, die mit dem ersten Urteil nicht einverstanden waren: Auch die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Dabei entstand bei dem Versuch bloß ein Schaden von rund 100 Euro, mehr wurde den beiden Angeklagten zu Beginn des Prozesses nicht vorgeworfen.

Auch Staatsanwalt will anderes Urteil für versuchten Ausbruch in Neuburg

Richter Konrad Riedel am Landgericht in Ingolstadt ließ am Dienstag schnell durchblicken, dass er der Argumentation der Staatsanwaltschaft weitgehend folgt. Die zielte mit ihrer Berufung auf eine höhere Strafe ab, insbesondere gegen den älteren der Angeklagten. Der war zu einer Strafe von nur drei Monaten verurteilt worden, weil er den entstandenen Schaden rasch beglichen hatte.

Staatsanwalt Gerhard Reichel ordnete dies jedoch als zu milde ein, schließlich sind die beiden Angeklagten bereits mehrfach vorbestraft: der Jüngere bisher in sechs Fällen, der Ältere sogar ganze 26 Mal. Anstelle einer härteren Strafe hätte Reichel es zwar auch mitgetragen, wenn alle Parteien ihre Berufungsanträge zurückgezogen hätten. Dazu waren die beiden Angeklagten jedoch nicht bereit – teils sichtbar zum Missfallen ihrer Anwälte.

Ausbruch in Neuburg: War es Gefangenenmeuterei?

Es war klar: Das zu erwartende Urteil wird zumindest für den Älteren der beiden Angeklagten eher höher ausfallen. Und nachdem Richter Riedel den ersten Zeugen befragt hatte, spitzte sich die Lage weiter zu: Im Raum steht jetzt nicht mehr nur, dass die beiden eine Sachbeschädigung begangen haben.

Auf Anregung des Staatsanwaltes wies Riedel darauf hin, dass den Angeklagten eine Verurteilung wegen Gefangenenmeuterei drohen könnte. Die liegt laut Gesetz vor, wenn „Gefangene sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften gewaltsam ausbrechen“ wollen. Dass dies stets das Ansinnen der Insassen war, ist nach wie vor unstrittig. Möglich erscheint nun allerdings, dass sie den Plan nicht freiwillig aufgaben – sondern er bloß fehlschlug. In erster Instanz wertete der Richter den Versuch noch als „Schnapsidee“. Doch auch angesichts der möglichen Strafdauer von bis zu fünf Jahren blieben die Angeklagten dabei: Die Berufung wollen sie nicht zurückziehen. Ihren Anwälten wurde der Prozess daraufhin zu heikel: Auf eine mögliche Verhandlung wegen Gefangenenmeuterei sahen sie sich nicht vorbereitet. Sie beantragten, das Verfahren auszusetzen – mit Erfolg. Voraussichtlich im Dezember wird der Prozess neu aufgerollt.

