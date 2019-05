vor 18 Min.

Versuchter Mord: Angeklagte bestreiten die Vorwürfe

Verantworten müssen sich vor dem Landgericht Ingolstadt zwei Würzburger. Sie sollen einen 42-Jährigen angegriffen haben. Der überlebte sogar einen Kopfschuss.

Er hatte damals nur knapp überlebt. Am 18. März war ein damals 41-jähriger Ingolstädter gegen 22 Uhr nach Hause gekommen. Er hatte den Wagen gerade in der Tiefgarage abgestellt, als ihn zwei maskierte Männer überfallen. Sie schlagen ihn und einer schießt. Vier mal. Auch in seinen Kopf. Der Mann konnte sich gerade noch in seine Wohnung retten und den Notruf absetzen.

Seit Freitag müssen sich am Landgericht Ingolstadt nun zwei Männer wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft ihnen vor, den beinahe tödlichen Angriff begangenen zu haben. Beide Angeklagten, zwei Männer aus Würzburg, ließen ihre Verteidiger dem Gericht mitteilen, dass sie die Vorwürfe bestreiten. Einstweilen würden sie sich nicht äußern, hieß es bei Prozessauftakt weiter.

Da der eine der Angeklagten gesundheitlich angeschlagen ist und die Verhandlungsfähigkeit von seinem Verteidiger angezweifelt wird, hat Landgerichtsvizepräsident Jochen Bösl die Verhandlung zunächst unterbrochen. Im Laufe des Vormittages soll der beinahe um sein Leben gekommene Ingolstädter dann aussagen. Er tritt im Prozess auch als Nebenkläger auf.

Das Gericht hat weitere zwölf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Anfang Juli fallen. (kuepp)

