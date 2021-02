vor 19 Min.

Verträge verlängert

Pachtverträge werden verlängert, trotz rechtlicher Bedenken

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich hatte die Marktgemeinde Rennertshofen bereits im August vergangenen Jahres alles in die Wege geleitet, um auslaufende Pachtverträge, mit einer entsprechenden Erhöhung der Pacht, den Altpächtern wieder anzubieten. Dann allerdings ergab eine Nachfrage bei der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen, dass aus rechtlichen Gesichtspunkten eine Neuausschreibung der Grundstücke geboten sei. Aus diesem Grund beantragte die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag die Aufhebung des Beschlusses vom August 2020.

Fünf Gemeinderäte traten von dieser Abstimmung zurück, da sie auch private Interessen in diesem Sachverhalt haben. Gegen die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses argumentierte Zweite Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner.

Auch die Freien Wähler hätten den Sachverhalt rechtlich prüfen lassen und seien zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. „Es gibt kein Gesetz, das die Weiterverpachtung verbietet.“ Bei Neuverpachtungen werde sowieso schon ausgeschrieben. Bestehende Verträge könnten aber jederzeit verlängert werden.

Schließlich müsse man bei Altverträgen immer auch bedenken, dass es zu Härtefällen kommen könne. Die gepachteten Flächen seien für die Pächter nicht selten die Existenzgrundlage. Große Betriebe könnten den lokalen Landwirten die Flächen wegschnappen. Und ob überhaupt ein höherer Pachtpreis erzielt werden könne, sei fraglich, so Polleichtner. Und selbst wenn die Pacht höher ausfalle, fresse die Ausschreibung die Mehreinnahmen wohl weitestgehend wieder auf.

Die Abstimmung im Gemeinderat ging denkbar knapp aus. Mit sechs zu fünf Stimmen sprach sich der Gemeinderat gegen eine Aufhebung des Grundsatzbeschlusses aus. Zugleich beschloss das Gremium, den Pachtzins für die Altpächter um 30 Prozent zu erhöhen.

Bürgermeister Georg Hirschbeck gab anschließend allerdings zu bedenken, dass die Gemeinde Ehekirchen ein Problem habe, sollte der Beschluss von der Rechtsaufsicht geprüft und eventuell sogar kassiert werden. Dann stünde man ohne rechtlich abgesicherte Verträge da.

