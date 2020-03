17:30 Uhr

Verurteilt wegen Totschlags: Ingolstädter kommt in die Psychiatrie

Plus Der Beschuldigte hatte im vergangenen Jahr seine Großmutter im Wahn umgebracht. Nun fiel das Urteil am Landgericht Ingolstadt.

Von Elena Winterhalter

Ein 25-Jähriger aus Ingolstadt hatte im Februar vergangenen Jahres seine Großmutter im Wahn mit einem Messer so schwer verletzt, dass die 77-Jährige, die aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammte, an den Spätfolgen starb. Die 1. Strafkammer des Landgerichts Ingolstadt verurteilte den Mann am Donnerstag wegen Totschlags. Ins Gefängnis muss er allerdings nicht. Richter Konrad Kliegl urteilte, der Ingolstädter sei zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen und habe im Wahn gehandelt. Er ordnete daher eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Familientragödie: Beschuldigter konsumierte früh Rauschmittel Das Verfahren habe, so der Richter , eine Familientragödie zutage gefördert, die bereits viele Jahre vor der Tat ihren Anfang genommen hatte. Mit 16 Jahren konsumierte der Beschuldigte Cannabis , später auch Ecstasy , Amphetamine und Kräutermischungen. Wegen seines Drogenkonsums kam der junge Mann, der aus intakten Familienverhältnissen stammt, mehrfach vor das Jugendgericht. Es folgten Entgiftungen, eine abgebrochene Therapie. Dann schlug eine Maßnahme an und es schien bergauf zu gehen. Er besuchte wieder das Gymnasium und schrieb gute Noten. Ende 2016 dann der Rückfall, der, so Kliegl , rasch zum Absturz führte. Mehrfach musste die Polizei kommen, weil der 25-Jährige zu Hause randalierte und seine Eltern schlug. In den Jahren 2017 und 2018 war der Ingolstädter sechs Mal in psychiatrischen Kliniken. Er blieb nie lange und wurde jeweils auf eigenen Wunsch nach wenigen Tagen wieder entlassen. Eine Klinik äußerte damals bereits den Verdacht auf eine paranoide Schizophrenie – für eine gesicherte Diagnose reichte die Aufenthaltsdauer nicht aus. Das Opfer kam aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Regungslos hörte der Beschuldigte den Ausführungen zu. Als Kliegl den Tathergang beschrieb, holte der junge Mann tief Luft. Noch einmal beschrieb der Richter , wie der Mann am Morgen des 26. Februar vergangenen Jahres im Wahn seine Mutter mit dem Vorwurf konfrontierte, er sei von ihr und dem Vater vergewaltigt worden. Die Mutter floh zu einer Freundin. Daraufhin legte der Mann ein Messer bereit und rief seine Großmutter an, zu der er stets ein gutes Verhältnis hatte. Doch an jenem Morgen machte er auch der 77-Jährigen Vorwürfe, beschuldigte sie, mit den Eltern unter einer Decke zu stecken. Als die Frau in den Keller ging, griff ihr Enkel sie von hinten an und versuchte, ihr das Genick zu brechen. Dann holte er das Messer und stach seiner Großmutter in die Brust. Außerdem verletzte er sie mit Dekosteinen am Kopf. Als die Polizei eintraf, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Seine Großmutter verstarb sechs Wochen nach der Tat an den Spätfolgen. Vor Gericht legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab. Am Ende der Sitzung sprach Kliegl den jungen Mann, der bis dahin meist mit gesenktem Blick zugehört hatte, direkt an. Aktuell gehe von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, erklärte Kliegl. Für die Zukunft jedoch habe er Hoffnung: „Sie haben im Verfahren einen guten Eindruck gemacht, der auch medizinisch bestätigt wurde. Nutzen Sie die Chance!“ Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

