Verwirrung um Notbremse: Was gilt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen?

Ab wann gilt die Bundes-Notbremse eigentlich genau? Und was heißt das für den Einzelhandel? Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen war das am Freitag nicht ganz klar.

Die neu beschlossene Bundes-Notbremse hat am Freitag für Verwirrung gesorgt. Auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich so mancher die Frage gestellt: Ab wann genau gelten die Regelungen eigentlich? In einer Mitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums war die Rede davon, dass die Maßnahmen bereits am Freitag inkraftgetreten sind. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verweist auf die Internetseite des Bundes, wonach das Gesetz erst am Samstag greift.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Was ist mit der Bundes-Notbremse?

Klarheit herrschte aber offenbar auch beim Landratsamt nicht. Man sei dabei, die neuen Regelungen auf Hochtouren zu prüfen, teilte Sprecherin Sabine Gooss am Freitag auf Anfrage mit. So oder so müssen Einzelhändler im Landkreis ihre Geschäfte in diesen Tagen schließen, da die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 150 liegt. In der Folge ist nur noch Click+Collect möglich.

Ein Schaufenster in der Neuburger Innenstadt. Foto: Andreas Schopf

Bundes-Notbremse im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Verwirrung im Einzelhandel

Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketings Neuburg, kritisiert die unklare Kommunikation der neuen Regelungen: „Wie soll ich als Händler darauf reagieren?“ Die Folgen seien große Verunsicherung und Frustration bei Kunden und Händlern. Regnet denkt, dass sich erst nach und nach herumsprechen wird, welche Bestimmungen nun tatsächlich für den Einzelhandel gelten – und hofft auf Nachsicht bei möglichen Kontrollen des Ordnungsamtes. Angesichts der angespannten Situation, der ruckligen Einführung der neuen Regelungen und der fehlenden Perspektive befürchtet Regnet: „Das schaut nach einem schlechten Start in den Monat Mai aus, der von Unsicherheit geprägt sein wird.“ (ands)

