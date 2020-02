12.02.2020

Vhs-Kurse: Mehr aus sich machen

Volkshochschule Ingolstadt hat im neuen Semester ein umfangreiches Angebot parat

Leiden Sie unter mangelndem Durchsetzungsvermögen? Dann wäre womöglich das Assertiveness Training ein Angebot, mit dem Sie sich künftig besser selbst verkaufen können. Hinter dem etwas ungelenken Anglizismus verbirgt sich ein Volkshochschulkurs zur Stärkung des Selbstvertrauens. Wer das neue Frühjahrs- und Sommerprogramm der Vhs Ingolstadt durchblättert, findet im neuen Programmheft auf 186 Seiten unter fast 1000 Offerten aber eingängigere Schmankerl und ein umfangreiches Kursangebot aus dem Spektrum Sprachen, Gesundheit, Talente und Potenziale sowie Kunst und Kultur. Und dazu gibt es noch die „junge Vhs“, ein spezielles Angebot für Eltern und Kinder. Anmeldungen sind ab sofort unter www.ingolstadt-vhs.de möglich.

Das Semestermotto lautet diesmal „Wissen ist nachhaltig“. Damit möchte die Vhs ganz nah am Puls der Zeit sein, denn Bildung zahle sich immer aus, betont Vhs-Leiterin Petra Neumann bei der Vorstellung des neuen Programmheftes. Wer einmal gelernt habe, wie Lernen funktioniere, werde sein Leben lang davon profitieren. „Das ist gelebte Nachhaltigkeit.“ Passend dazu gibt es am 7. Mai den Kurs „Biologisches Bauen“ und am 23. Juni hält Professor Dr. Ernst Ulrich Weizsäcker, Club of Rome, den Vortrag „Nachhaltig leben. Was kann unser Lebensstil, was kann die Politik dazu beitragen?“

Persönlich sehr nachhaltig kann das Erlernen einer Sprache sein. Die Volkshochschule bietet diesmal 300 Kurse in 18 Sprachen vom Anfängerkurs bis zu Konversationsangeboten für weit Fortgeschrittene an. An Jugendliche richtet sich die Offerte der „jungen Vhs“: sicher durchs Bewerbungsgespräch für Schulabgänger. Immer einen Blick lohnt das Studium generale, das mit interessanten Vorträgen, Führungen und Veranstaltungen aufwartet. So stehen unter anderem eine Tagesfahrt nach Regensburg mit einem Besuch des Hauses der Bayerischen Geschichte (25. April) und ein Besuch des Museums Obersalzberg (18. Juli) im Terminkalender. Und wer trotz aufgemöbeltem Selbstbewusstsein immer gestresst ist, der kann etwa mit einer „Auszeit im Wald – Stressmanagement und -prävention in der Natur“ (ab 17. Juni) wieder auf andere Gedanken kommen. (nel)

Weitere Auskünfte sind auch telefonisch unter 0841/305-1854 möglich. Zudem ist die Vhs ab sofort in den sozialen Netzwerken vertreten.

