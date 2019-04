vor 1 Min.

Viel Arbeit für die Gerichte

Die Justiz in Ingolstadt bleibt beschäftigt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Fälle

Die Justiz in Ingolstadt bleibt gut beschäftigt. Hier ein kurzer Überblick über wichtige, gerade abgeschlossene oder noch laufende Verfahren:

Im Verfahren wegen einer tödlichen Kneipenschlägerei hat das Landgericht Ingolstadt ein Urteil verkündet. Um was geht es? Ein 28-jähriger Ingolstädter hatte sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten müssen. Nach einem heftigen Streit vor einer Ingolstädter Bar war sein Kontrahent im Juni 2016 im Krankenhaus gestorben. Die 1. Strafkammer hat den vorbestraften, aber aufrichtig Reue zeigenden Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge – und wegen eines weiteren Falles von Körperverletzung – zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Zudem wird der schwer drogenabhängige 28-Jährige – auf Anordnung des Gerichts – in einer Entzugsklinik untergebracht.

Mit einer Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage in Höhe von 5000 Euro endete ein Berufungsverfahren am Landgericht Ingolstadt. Ein Ingolstädter hatte sich in dieser Sache bereits vor dem Amtsgericht Ingolstadt verantworten müssen, weil er im Februar 2018 im Stadtgebiet an einem „verbotenen Kraftfahrzeugrennen“ teilgenommen haben soll. Er hatte das vehement bestritten, einen Strafbefehl nicht akzeptiert, weshalb es dann zur Hauptverhandlung kam. Zunächst vor dem Amtsgericht und dann, in der Berufung, vor dem Landgericht. Das mutmaßliche Rennen soll am 12. Februar gefahren worden sein. Der Angeklagte war dabei in einem Audi A8 (4,2 Liter Diesel, 351 PS, Höchstgeschwindigkeit 251 Stundenkilometer) unterwegs gewesen. Sein vermeintlicher Renngegner war mit einem roten Audi TT gefahren.

Derzeit muss sich am Landgericht Ingolstadt ein Mann wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll sich im Sommer 2018 in Ingolstadt an einer 21-Jährigen vergangen haben. Ein Urteil wird aller Voraussicht nach am Freitag fallen.

Das Amtsgericht Ingolstadt hat jüngst Ingolstadts Dritten Bürgermeister Sepp Mißlbeck wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 200 Euro (18 000 Euro) verurteilt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da sowohl der Lokalpolitiker als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt haben. Der 74-jährige Mißlbeck soll mehr als eine halbe Million Euro, die er 2009 als Pensionszahlungen erhalten hat, nicht versteuert haben. Dabei hatte es ich um eine private Versicherungsleistung gehandelt, die Steuerschuld lag bei 168 000 Euro. Die hat der Unternehmer – mit Zinsen knapp 200 000 Euro – längst beglichen.

Während die Staatsanwaltschaft ihre Berufung auf das Strafmaß begrenzt hat, möchte Mißlbeck ein neues Verfahren vor dem Landgericht. Sein Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert.

Der Korruptionsprozess gegen Ingolstadts früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann wird am 15. April fortgesetzt. Weitere neun Verhandlungstage stehen an. Lehmann werden Bestechlichkeit und Untreue vorgeworfen, was er bestreitet. (kuepp)

