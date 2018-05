vor 40 Min.

Viel Programm im „Kuze“

Werkfach project startet heute

Das Programm des neuen Neuburger Kulturzentrums Werkfach project startet am heutigen Montag. Die Kreativ AG beginnt mit einem Kindernähkurs, angeleitet von Kerstin und Nadine Mattner von Murmelstoffe.

Im Mutter-Kind-Nähkurs wird am Samstag, 19. Mai, an Schultüten gebastelt und gleichzeitig der Französisch-Stammtisch zelebriert. Morgen, Dienstag, ist Robert Hochstädter um 18 Uhr live zu hören und eröffnet die Vortragsreihe am „Kuze“. Der 37-jährige Heilpädagoge will nach Hamburg laufen. Sein Fußmarsch startet eine Woche später am 15. Mai. Er möchte auf „Recover your smile“ aufmerksam machen – ein Verein, der kostenfrei krebserkrankten Menschen während der Chemotherapie Fotoshootings und Make-up-Tipps bietet. Um Reservierung wird gebeten, Spenden sind erwünscht.

Zum Vatertag am Donnerstag, 10. Mai, spielt Olly Seibold auf der Gitarre. Er gibt sich am Freitag, 18. Mai, nochmals die Ehre und tritt als „Da PÖet“ auf der Kleinkunstbühne auf. Lustig, ironisch aber auch Ernst soll sein neues Programm sein. Ein guter Song ist für ihn ein Lied, das nur mit Gitarre und Gesang funktioniert. Karten für zehn Euro gibt es ab sofort im Laden. Am Sonntag, 13. Mai, werden von 10 bis 13 Uhr die Mamas gefeiert. Also legen sich die Männer im Werkfach ins Zeug. Es wird um Reservierung gebeten. (nr)

Das Kuze hat wochentags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Telefon 08431/3919970.

www.werkfach-project.de