Viele Baustellen in Neuburg: Auch wegen Corona fehlen Arbeiter

Plus Seit Montag ist die Augsburger Straße gesperrt. Damit müssen sich Autofahrer in Neuburg auf eine weitere Behinderung einstellen. Auf den Baustellen selbst gibt es zum Teil Probleme.

Verkehrsteilnehmer in Neuburg haben es zunehmend schwer. Nachdem sie bereits an einigen Stellen in der Stadt mit Behinderungen zu kämpfen haben, bricht nun mit der Augsburger Straße eine wichtige Nord-Süd-Achse weg. Seit Montag ist die Straße zwischen dem Eternitweg und dem Ortsausgang Feldkirchen komplett gesperrt. Während Autofahrer Umleitungen folgen müssen, haben die Verantwortlichen in Bezug auf die Baustellen andere Sorgen.

Verkehr in Neuburg: Diverse Baustellen sorgen für Behinderungen

Die Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen in der Augsburger Straße dauern voraussichtlich acht Wochen und enden planmäßig am 12. Juni. Für Verkehrsteilnehmer ist eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt aus der Innenstadt kommend über den Eternitweg. Stadteinwärts wird über die Südumgehung und dort über die Donauwörther beziehungsweise die Münchener Straße in die Stadt geleitet.

Die Augsburger Straße ist seit Montag zwischen dem Eternitweg und dem Ortsausgang Feldkirchen für den Verkehr voll gesperrt. Es ist eine von derzeit mehreren Behinderungen in Neuburg. Foto: Andreas Schopf

Ebenfalls gestartet sind am Montag die Arbeiten in der Neuburger Hadergasse, die nun ebenfalls für den Verkehr gesperrt ist. Die Maßnahme ist Teil der Umgestaltung des Quartiers, zusammen mit Schießhausstraße und Schützenstraße. Die Umbauarbeiten sind in sechs einzelne Bauphasen aufgeteilt und sollen bis Ende August dauern. In der Folge müssen Verkehrsteilnehmer mit diversen Sperrungen leben. Die erste Phase, die die Hadergasse betrifft, läuft planmäßig bis 18. Juni.

Neuburg: Augsburger Straße ist für den Verkehr gesperrt

Auch in der Grünauer Straße rollt der Verkehr nicht wie gewohnt. Der Bereich zwischen den Abzweigungen nach Heinrichsheim und nach Herrenwörth ist schon seit Anfang April halbseitig gesperrt. Stadtauswärts wird der Verkehr umgeleitet. Die alte Wasserleitung wird erneuert, außerdem die Nahwärme zum neuen Asylbewerberheim in die Nördliche Grünauer Straße und zum neuen Wohnbaugebiet „Heckenweg“ gelegt. Einen anderen Weg müssen auch diejenigen nehmen, die von der Grünauer in die Ostendstraße wollen – bis zur Rohrenfelder Straße gibt es kein Durchkommen. Auch dort geht es um Wasser- und Nahwärmeleitungen.

Insgesamt also diverse Behinderungen, die den Verkehr in Neuburg ins Stocken bringen können. Das „Gute“, wenn man das so sagen kann: Aufgrund der Pandemie sind weniger Menschen auf den Straßen unterwegs. „Man merkt, dass sehr viele Menschen zuhause bleiben“, sagt Bauaufsicht Michael Daum von den Neuburger Stadtwerken. Das Verkehrsaufkommen sei coronabedingt nur etwa halb so groß wie sonst. Das entlastet die Umleitungen, die laut Daum gut funktionieren.

Seit Montag ist auch die Hadergasse in Neuburg gesperrt. Foto: Andreas Schopf

Auf den Baustellen in Neuburg herrscht zum Teil Personalmangel

Sorgen bereitet ihm allerdings etwas anderes. Auf den Baustellen in der Grünauer und der Ostendstraße herrscht aktuell Personalmangel. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen fehlt es der Baubranche an Fachkräften. Zum anderen kommen die Mitarbeiter überwiegend aus dem Ausland, was in Corona-Zeiten problematisch wird. Aufgrund von Einreise- und Quarantäneregeln stehen mitunter nicht alle Kräfte zur Verfügung. Am Montagmittag werkeln in der Grünauer Straße gerade einmal zwei Arbeiter. Ob man so die angepeilte Frist von gut acht Wochen einhalten kann, ist ungewiss, betont Daum. „Noch liegen wir im Zeitplan. Aber man muss damit rechnen, dass sich die Baustellen verzögern.“

Zum Personal- kommen Lieferengpässe. Daum berichtet von langen Lieferzeiten, mit denen die Baufirmen zu kämpfen haben, etwa für Rohre oder Formteile. Noch wirke sich dies vor Ort auf den Baustellen nicht aus, da die Stadtwerke mit bestimmten Teilen aushelfen können. Doch auch die Stadtwerke haben nur einen bestimmten Vorrat. Teile nachzubestellen werde immer teurer. Daum spricht von „enormen Preissteigerungen“ in der Branche.

Lesen Sie auch: