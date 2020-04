Viele Firmen rund um Neuburg müssen Kurzarbeit anmelden

Plus Die offiziellen Zahlen für Kurzarbeit in der Region um Neuburg liegen noch nicht vor. Doch in vielen Firmen bleiben Mitarbeiter zu Hause, manche Unternehmen passen die Produktion der Krise an.

Manuela Wittek hat für die Mitarbeiterinnen ihres Friseursalons schon vor Wochen einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Ob die stellvertretende Kreishandwerksmeisterin und Salonbetreiberin diesen tatsächlich braucht, hängt davon ab, wie schnell die Friseursalone wieder aufmachen dürfen. Genauso wie bei anderen Firmen, bauen ihre Mitarbeiterinnen zuerst Überstunden und alten Urlaub ab. Denn das ist Voraussetzung dafür, dass danach Kurzarbeitergeld bezogen werden kann. Mitarbeiter der Schreinerei Pettmesser aus Oberhausen befinden sich bereits in Kurzarbeit, genauso wie die Beschäftigten von Produktionsstätten wie dem Magna-Werk in Neuburg. Nur drei Beispiele von vielen.

In der Region um Neuburg gibt es für viele Beschäftigte nicht mehr genug Arbeit

Mit der Corona-Krise hat sich die Region 10 von einem brummenden Arbeitsmarkt in einen Markt verwandelt, in dem viele Unternehmen für ihre Beschäftigten nicht mehr genug Arbeit haben. Viel zu tun haben dagegen die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Sie bearbeiten momentan so viele Anträge auf Kurzarbeit, dass das Personal dafür um fast das Zehnfache erhöht wurde. Wie viele Firmen aus welchen Branchen inzwischen Kurzarbeit angemeldet haben und wie viele Beschäftigte davon betroffen sind, lässt sich momentan nur schwer ermitteln. Die Zahlen müssen warten, die Bearbeitung der Anträge geht vor. Einzig die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hat nun einige Zahlen vorgelegt: Bis 13. April hatten 112.000 Betriebe bei den bayerischen Agenturen für Arbeit Kurzarbeit angemeldet.

Noch ist nicht bekannt, wie viele Menschen in der Region von Kurzarbeit betroffen sind

Wie viele Beschäftigte in der Region 10 beziehungsweise im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von Kurzarbeit betroffen sind, kann Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, jetzt noch nicht sagen. „Die tatsächlich realisierte Kurzarbeit zeigt sich immer erst mit einer Verzögerung von einem Monat.“ Erst dann könnten statistische Daten veröffentlicht werden. Das liege daran, dass die Unternehmen neben dem Lohn für geleistete Arbeit auch das Kurzarbeitergeld an die Beschäftigten auszahlen. Anschließend sendet die Firma eine Abrechnungsliste für jeden Beschäftigten an die Arbeitsagentur. Dafür hat sie bis zu drei Monate Zeit. Nachdem die Unterlagen eingegangen sind, werden diese geprüft und das Kurzarbeitergeld an das Unternehmen ausgezahlt.

Bei der Schreinerei Pettmesser gilt das für 20 Mitarbeiter in Produktion und Montage. Momentan seien immer etwa fünf in der Werkstatt, um Aufträge vorzubereiten, wie Brigitte Pettmesser berichtete. „Im Privatbereich will uns momentan eher niemand haben. Neubauten finden zwar noch statt, aber manchmal fehlen die Baustellenfreigaben, weil die entscheidenden Gremien nicht tagen.“ Die zehn Mitarbeiter im Büro der Schreinerei Pettmesser sind weiterhin beschäftigt.

Auch größere Unternehmen, wie zum Beispiel der Automobilzulieferer Magna, haben ihre Mitarbeiter in der Produktion in Kurzarbeit geschickt. In Neuburg sind davon 400 Beschäftigte betroffen. Weitere 45 Mitarbeiter von Magna Neuburg arbeiten aus dem Homeoffice. An mehreren Magna-Standorten nähen Mitarbeiter, die normalerweise Sitze für Pkw herstellen, Schutzmasken. Magna bereitet sich aber auch schon wieder auf den Anlauf der Produktion vor.

Kurzarbeit kann übrigens nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beantragt werden. Die 450-Euro-Jobs fallen nicht darunter. Viele Frauen aber sind gerade in solchen geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen tätig und auf dieses Geld angewiesen.

Mehr Informationen zum Unterstützungsangebot der Agentur für Arbeit gibt es im Internet unter www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit. Darüber hinaus ist nun auch der Chat-Bot U:DO live gegangen: Der Bot geht aus dem Hackathon „we vs. virus“ der Bundesregierung hervor und navigiert Arbeitgeber durch die Anzeige zum Kurzarbeitergeld. Am Ende steht die fertig ausgefüllte Anzeige.