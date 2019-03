vor 51 Min.

Vielseitiges Vereinsjahr

Feuerwehr Zell zieht Bilanz und zeichnet Ehrenamtler aus, die seit einem Vierteljahrhundert dabei sind

Von Roland Habermeier

Die Feuerwehr Zell trägt mit ihrer aktiven Mannschaft nicht nur zur Sicherheit und Hilfe bei, sondern bereichert auch das gesellschaftliche Leben im Dorf. Dies wurde bei der jüngsten Versammlung mit Ehrungen im Feuerwehrhaus in Zell deutlich.

Acht mal wurde die Zeller Wehr im Jahr 2018 zu Einsätzen im Bereich der technischen Hilfeleistung gerufen. Diese reichten von Verkehrsunfällen bis zur Rettung eines Pferdes. Besonders bei einem Starkregen im Juni war die Ortswehr gefragt. 17 Feuerwehrler unterstützen in verschiedenen Haushalten beim Auspumpen von neun Kellern und des öffentlichen Schachtes.

Um für das Einsatzspektrum gerüstet zu sein, absolvierte die Wehr acht Übungen, darunter die Gemeinschaftsübung zur Brandschutzwoche. Auch die turnusmäßige Inspektion, die zusammen mit den Nachbarn aus Bruck absolviert wurde, stand im Berichtszeitraum auf der Agenda.

Im Anschluss blickte der Vereinsvorsitzende Georg Kingl auf die gesellschaftlichen Aktivitäten zurück. Er betonte die Teilnahme beim Volksfest-Einzug und das Schafkopfturnier. Einen jährlichen Höhepunkt bildete wieder das beliebte Grillfest, welches sich über die Jahre hinweg zum Dorffest avanciert hat. Außerdem hat die Versammlung mit Melanie Madlinger-Grimminger eine neue Schriftführerin in die Vorstandschaft gewählt. Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling und Feuerwehrreferent Hans Mayr lobten das ehrenamtliche Engagement in der Ortswehr. „Besondere Vorbilder gilt es heute zu würdigen“, so das Stadtoberhaupt bei der Ehrung für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr.

Kreisbrandinspektor Klaus-Peter Stark und Kreisbrandmeister Alois Speth appellierten an die Aktiven zur Teilnahme an den Übungen, denn nur dadurch sei sichergestellt, in einem Ernstfall die notwendigen Handgriffe zu beherrschen. (hab)

