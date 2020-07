vor 19 Min.

Vierjährige ertrinkt in einem Badesee

Eine Schülerin entdeckte das Mädchen im Kratzmühlsee

Ein tragisches Unglück hat sich am vergangenen Freitagnachmittag am Kratzmühlsee in der Nähe von Kinding (Kreis Eichstätt) ereignet. Ein vierjähriges Mädchen ist bei einem Badeunfall in dem Baggersee ums Leben gekommen. Weitere Badegäste und später ein Notarzt haben nach Angaben der Polizei noch versucht, das Mädchen wiederzubeleben, jedoch kam jede Hilfe zu spät.

Eine Schülerin hat laut Polizeibericht am Nachmittag gegen 15.30 Uhr von einer Terrasse des Seerestaurants aus gesehen, wie das kleine Mädchen im Wasser hilfesuchend mit den Armen fuchtelte. Mit Unterstützung von weiteren Passanten haben Badegäste das Mädchen schließlich aus dem Wasser gezogen. Sämtliche sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen waren jedoch erfolglos und kamen für das Kind zu spät: Es starb noch an der Unfallstelle.

Ob das Mädchen schwimmen konnte oder Schwimmflügel getragen hat, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern. Auch zur Herkunft des Kindes wollte eine Sprecherin keine Angaben machen. Das Mädchen soll jedoch aus der Region stammen.

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Die Mutter der Vierjährigen wurde nach dem tragischen Unglück vom Kriseninterventionsteam betreut. (nr)

Themen folgen