Virus, Maske, Abstand halten: So lief der Schulstart in Neuburg ab

Plus 11.000 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen starteten unter speziellen Hygienekonzepten ins Schuljahr. Wie war der ungewöhnliche Auftakt mit Auflagen in Neuburg?

Von Winfried Rein und Elisa-Madeleine Glöckner

Der Morgennebel passt ganz gut dazu: Die Sommerferien sind vorbei und rund 11.000 Kinder und Jugendliche im Kreis Neuburg-Schrobenhausen starten ins neue Schuljahr. Einiges wird gewöhnungsbedürftig sein – wie der Umstand, dass auch die Schüler mit Masken zum Unterricht gekommen sind. Nach einer ersten Einschätzung funktioniert der Auftakt mit Auflagen und Infektionsschutz in allen Schulen aber reibungslos.

Schule in Neuburg-Schrobenhausen: Mehr als 870 Erstklässler gibt es

Mehr als 870 Erstklässler aus der Region haben am 8. September ihren großen Tag. In der Neuburger Ostendschule beginnt der vielzitierte „Ernst des Lebens“ mit einer freundlichen Begrüßung von Rektor Manfred Hiebl: „Ich bin sicher, dass euch der Schulanfang trotz Corona Spaß machen wird.“

Im Anfangsgottesdienst für die drei ersten Klassen der Maria-Ward-Schule sprach Kaplan Dominic Leutgäb Mut zu. Bild: Winfried Rein

Für die Eltern, die diesmal nicht mit ins Klassenzimmer dürfen, zaubert in der 1a Lehrerin Tanja Lauster mit Plüsch-Wiesel „Fiffy“ die Aufregung weg. Jeder findet einen passenden Platz und nach dem ersten Kennenlernen ist der Unterricht auch schon vorbei. Die Eltern warten draußen im weitläufigen Pausenhof. Seine Ausdehnung ermöglicht es den Klassen der Ostendschule, gestaffelt und ohne Mundschutz im Freien auszuschnaufen. „Am Bewegungsdrang der Schüler sieht man ihren Nachholbedarf“, beobachtet Lehrerin Gabriele Röschke. Vorerst gibt es keine Gemeinschaftsaktionen, keinen Wandertag, nicht einmal einen Pausenverkauf.

In der Maria-Ward-Realschule startet der Pausenverkauf in der nächsten Woche wieder. Weil die Schülerinnen coronabedingt in ihren Klassenzimmern bleiben müssen, hat sich Schulleiter Heribert Kaiser etwas einfallen lassen: einen Brotzeitdienst. So soll es pro Klasse zwei Beauftragte geben, die die Bestellungen der Schülerinnen für den nächsten Tag aufnehmen. Die Beauftragten bringen den Zettel anschließend zum Pausenverkauf und holen Brot und Brötchen für die jeweilige Klasse ab.

Das Fazit der Schulleiter zum Schulbeginn in Neuburg fällt positiv aus

Und wie fällt das Fazit des Direktors für den ersten Schultag aus? Bis jetzt hielten sich die Kinder und Jugendlichen an die Vorgaben, sagt Heribert Kaiser und lacht. Zumindest in den ersten Schulstunden des neuen Schuljahrs seien ihm keine Beschwerden untergekommen. Einer Schülerin musste man hinterhertelefonieren, berichtet er, „die Eltern hatten sich kurzfristig doch für die Mittelschule entschieden, ohne Bescheid zu sagen“.

Im Schulanfangsgottesdienst in der Hofkirche wünscht Kaplan Dominik Leutgäb den drei fünften Klassen viel Glück „und das Bewusstsein, dass es immer einen Beschützer gibt.“ Vielleicht lachen die 480 Realschülerinnen bald über die neuen Plastikmasken, die das Schulwerk Augsburg den Lehrern geschickt hat, „sie schauen aus wie Rüssel“, findet Chef Heribert Kaiser. Er hofft auf die Berlin-Fahrt der 10. Klassen im Februar und sieht die Schule vom Träger digital bestens vorbereitet für kommende Herausforderungen. Da dürften auch die Klassenelternabende, ausschließlich online, kein Problem werden.

Ein bisschen Gedränge gab es natürlich vor den Schulbussen. Bild: Winfried Rein

Dass sich die Schüler diszipliniert an die Maskenpflicht halten, erzählt auch Peter Seyberth vom Neuburger Descartes-Gymnasium. Der Direktor ist sich zwar sicher, dass man die Kinder und Jugendlichen in den kommenden Tagen noch daran erinnern müsse, in den Pausen draußen zu bleiben und sich nicht im Schulhaus zu verstecken. Ganz allgemein aber zeigt er sich zufrieden mit seinen Schülern. Vor allem die Fünftklässler und deren Eltern hätten sich „mit bewundernswerter Geduld“ an die Hygieneauflagen gehalten.

Die Paul-Winter-Realschule betreten Schüler dieser Tage auf unterschiedlichen Wegen. Wie die Schulleiterin Sonja Kalisch erläutert, benutzen die Klassen 5, 6 und 7 aus Gründen der anhaltenden Pandemie einen anderen Eingang als die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10. Am ersten Schultag stehen an beiden Türen jeweils Lehrkräfte, die darauf aufpassen, dass die Jungen Hände desinfizieren und Masken tragen. Falls der Mund-Nasen-Schutz doch vergessen wird – das geschieht an diesem Tag nur einmal – können die Schüler im Notfall einen neuen kaufen.

Schulbusse in Neuburg: Ein bisschen Gedränge bleibt natürlich nicht aus

Verändert hat sich an der Einrichtung auch die Pause. Bisher, erklärt Sonja Kalisch, habe man immer eine große gehabt. Die sei nun auf zwei Viertelstunden aufgeteilt worden. Wobei drei Jahrgänge für die ersten 15 Minuten in ihren Klassen bleiben müssen, während die anderen Jahrgänge im Freien pausieren. Dann wird gewechselt. „Damit keine Vermischung stattfinden kann“, ergänzt die Direktorin.

Die Schulleiterin ist froh darüber, dass der Unterricht weitgehend normal stattfinden kann. „Die Freude war den Schülern wirklich ins Gesicht geschrieben.“ Nun sei alles daran gelegen, Abstand, Maskenpflicht und Hygiene-Regeln einzuhalten. Schließlich sei es das Ziel, die Schule in Präsenz aufrechtzuerhalten. „Toi, toi, toi, bisher läuft alles gut.“

Auch in den Schulbussen läuft zum Schulanfang offenbar alles glatt. Die Firmen Seitz/Jägle und Spangler setzen alles ein, was ihr Fuhrpark hergibt. Ein bisschen Gedränge nach Schulschluss bleibt natürlich nicht aus. „Aber die Schüler waren diszipliniert und haben im Bus ihre Masken getragen“, berichtet ein Fahrer, bevor er seinen Kollegen weiter vorne anfunkt: „Josef, halt noch einmal, die drei Mädchen wollen nach Pöttmes mit.“

