Tödlicher Unfall bei Vohburg: 20-Jähriger prallt gegen Baum und stirbt

In der Nacht auf Donnerstag hat sich bei Vohburg ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 20-Jähriger ist gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben.

Ein 20-Jähriger aus Ingolstadt ist am Donnerstagfrüh gegen 1.38 Uhr bei einem Unfall gestorben. Der Ingolstädter war laut Polizei von Rockolding kommend in Richtung Vohburg unterwegs. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kam der Mann alleinbeteiligt im Auslauf einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum.

Direkte Zeugen des Unfalls bei Vohburg gibt es nicht

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Aufgrund der schwere des Unfalls setzte das Fahrzeug einen automatischen Notruf (E-Call) ab. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zeugen des direkten Unfallgeschehens gibt es nicht. Hinweise auf eine weitere Fahrzeugbeteiligung oder einen Zusammenstoß mit einem Wildtier liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Kurzgutachten durch einen Unfallsachverständigen, die Sicherstellung des Autos und eine Blutentnahme an. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. (nr)