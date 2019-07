vor 20 Min.

Volksfest Neuburg: Trachten ziehen Besucher an

Trachten-Modenschau und Abend der Vereine lockten viele Besucher auf das Neuburger Volksfest. Knapp war das Rennen darum, wer die größte Gruppe stellte.

Von Christof Paulus

Das Neuburger Volksfest kämpft um seinen Ruf: Vor allem im Schloßfestjahr hatte sich die Stadt merklich darauf eingestellt, dass wenige Besucher den Weg auf den Festplatz finden würden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte schon im Vorfeld gesagt, dass es heuer etwas schwieriger werden könnte.

Der Montagabend war deshalb ein klarer Erfolg: Das Zelt war zum Vereinsabend und der Trachten-Modenschau ordentlich gefüllt. Wie gut den Stadtoberhäuptern das tat, war Moderator Bernhard Mahler sichtlich anzumerken, der zugleich als Pressesprecher im Rathaus arbeitet. Immer wieder nutzte er die Gelegenheit, um zu betonen, wie viel im Zelt los sei.

Gut gefülltes Zelt bei der Trachten-Modenschau auf dem Neuburger Volksfest

Dabei sprachen die Bilder im Festzelt schon für sich: Nur am hinteren Ende des Zeltes, direkt am Ausgang, blieben noch ein paar Tische frei. Rund um Bühne und Laufsteg hatten vor allem die Vereine alle Plätze belegt, machten gemeinsam mit den Models und der Band „Hopfen Musi“ auf der Bühne mächtig auf sich aufmerksam. Es dürfte nicht nur in Neuburg gar nicht so einfach sein, einen stimmungsvolleren Montagabend zu finden – der dazu noch ein normaler Werktag war – als diesen Abend auf dem Volksfest. Grund dafür ist ein Schachzug der Stadt.

Denn während sie sich am Wochenende eher auf die Feierwut der Volksfestbesucher verlässt – und dabei immer mal enttäuscht wird – lässt sie sich wochentags etwas einfallen. Mit Aktionen wie dem Seniorennachmittag am Donnerstag oder eben dem Abend der Vereine am Montag lockt sie immer wieder größere Gruppen ins Festzelt.

Die Trachten-Modenschau auf dem Neuburger-Volksfest. Video: Christof Paulus

Verspricht man dann noch 100 Liter Freibier für den Verein, der die meisten Mitglieder zum Volksfest mitbringt, veranstaltet zugleich eine Trachten-Modenschau und rekrutiert die Models aus den Reihen der Neuburger Vereine, überrascht kaum noch, wie gut besucht das Festzelt am Montag war: Schicke Trachten und Gemeinschaftsgefühl wirkten schon immer wie Magneten auf einem Volksfest – und Freibier sowieso.

Vereine unterstützten die Models - denn es war auch Abend der Vereine auf dem Neuburger Volksfest

Wie sehr den Laienmodels auf dem Laufsteg die Kulisse gefiel, war nicht zu übersehen. Sie präsentierten nicht nur die Dirndl von Alpenmädel und Lederhosen vom Pöttmeser Säcklermeister Ludwig Krammer, sondern heizten mit jedem Durchgang auf dem Laufsteg mehr und mehr die Stimmung an.

Volks- statt Schloßfest: Kein Verein war so stark vertreten wie der Fanfarenzug.

Unterstützt wurden sie von den Vereinen im Publikum, die nicht nur die Models aus ihrem eigenen Verein laut anfeuerten. Die größte Unterstützung hatten dabei die Models des Fanfarenzugs: Dank einer Gruppenstärke von 50 Mitgliedern gewann er die 100 Liter Freibier. Burgfunken und Wasserwacht waren knapp geschlagen – um bloß eine Handvoll Personen.

Themen Folgen