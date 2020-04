Volkstheater Neuburg sagt „Don Camillo“ ab

Plus Volkstheater Neuburg sagt „Don Camillo und seine Herde“ für heuer ab. Wie Vorsitzende Daniela Zimmermann die traurige Nachricht den Mitgliedern nahe bringt.

Es ist eine traurige Nachricht für alle Beteiligten. Weil wegen der weltweiten Corona-Pandemie vorerst bis 31. August deutschlandweit keinerlei Großveranstaltungen stattfinden dürfen, sagt der Vorstand des Neuburger Volkstheaters die Freilichtaufführung „Don Camillo und seine Herde“ in diesem Sommer komplett ab. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wie allen Betroffenen die in der Corona Krise mehr oder weniger große Einbußen einstecken müssen“, verdeutlicht Vorsitzende Daniela Zimmermann.

Dabei gehe es nicht nur darum, dass in den nächsten Monaten keine Einnahmen fließen. „Auch das nicht spielen können, die investierte Zeit und Arbeit ist für alle Schauspieler, egal ob Profi oder Amateur, sehr schlimm“, erklärt sie in einem Schreiben an die Mitglieder.

Mit viel Herzblut und Liebe zum Theater sollte ein toller Freilichtsommer beschert werden

Mit viel Herzblut und Liebe zum Theater würde man mehrere Monate mit Proben verbringen, viele Tage und unzählige Stunden mit der authentischen Erarbeitung von Kostümen, Requisiten, Bühnenbau und mit vielen weiteren Vorbereitungen, um zusammen einen tollen Freilichtsommer zu verbringen. „Daher fällt uns eine Nachricht wie diese ganz besonders schwer“, schreibt Zimmermann und weiter: „Uns blutet das Herz, aber in dieser dramatischen Situation haben wir mit einer solchen Anordnung der Behörden bereits gerechnet. Wir haben für die Entscheidung großes Verständnis. In solch einer Zeit geht die Gesundheit vor – ohne Wenn und Aber.“ Doch das Stück soll nicht gänzlich ausfallen. Nach überwundenen Krisenzeiten sollen alle „Don Camillo und seine Herde“ unbeschwert genießen können.

Für alle geplanten Veranstaltungen 2020 bemühe sich das Volkstheater mit Hochdruck um Ersatztermine in 2021. Wer bereits Eintrittskarten für die Spielzeit 2020 erworben hat, könne diese ganz bequem aufs nächste Jahr umbuchen lassen. Für alle, die sich derzeit noch nicht auf eine konkrete Vorstellung festlegen möchten, sei es zudem möglich, sich einen Gutschein im Wert des bereits gezahlten Eintrittspreises ausstellen zu lassen. Dieser könne flexibel für ein Aufführungsdatum und eine Platzkategorie der eigenen Wahl eingesetzt werden.

Neuburger Volkstheater würde sich über Spenden freuen

Weil laufende Kosten weitergezahlt werden müssten, weist Daniela Zimmermann in ihrem Schreiben auch darauf hin, wie dem Verein zu helfen sei. Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit unterstützen möchte, könne sich für bereits erworbene Eintrittskarten eine Spendenquittung im Wert des bereits gezahlten Eintrittspreises ausstellen lassen. „Mit dieser Spende helft ihr uns sehr, eine schwierige Zeit zu überstehen, und unterstützt einen hoffentlich für uns alle glücklichen Neustart im Jahr 2021“, erklärt Zimmermann.

Kontakt kann man mit dem Volkstheater per e-Mail (info@neuburger-volkstheater.de) aufnehmen. Es wird um Verständnis gebeten, dass es aufgrund der aktuellen Situation zu eingeschränkten Erreichbarkeiten und längerer Rückmeldedauer kommen kann.