vor 17 Min.

Volle Kirchen in und um Neuburg am Palmsonntag

Prozessionen waren untersagt, trotzdem besuchten viele Gläubige die Kirchen in Neuburg und dem Umland. Palmbüschel waren schnell vergriffen.

Gut besuchte Gottesdienste und nahezu „ausverkaufte“ Palmzweige – der Palmsonntag zeigte das Bedürfnis vieler nach Gemeinschaft und immateriellen Impulsen. Die katholische Kirche feierte den Einzug Jesu in Jerusalem und den Beginn der Karwoche mit der Passion Christi.

„Das ist der Rest“, zeigte eine der fleißigen „Frauen von Heiliggeist“ auf die wenigen Palmbüschel auf der Kirchenbank. Die symbolischen Zweige und Blüten, die Kaplan Dominic Leutgäb danach segnete, waren heuer besonders begehrt. Manche hängen sie an die Hauswand zum Schutz vor Unwetter, Feuer und Unbill aller Art. Auf dem Land sind sie in der Erwartung guter Ernten ins Feld gesteckt worden.

Frauenbund Neuburg verkauft Palmbuschen

Mit solchen Symbolen verbinde sich die Botschaft, dass Jesus vor allem für die Armen und Notleidenden da war und nicht für die Reichen, sagte Pfarrer Anton Tischinger bei den Gottesdiensten in Ried und Rohrenfels. Deshalb bringe die sogenannte Stille Woche auch Hoffnung mit sich. Mit der Kreuzigung am Karfreitag und der Auferstehung Jesu an Ostern zeigten die kommenden Tage den Kerninhalt des Glaubens.

Ausgesprochene Palmprozessionen waren untersagt, auch Fußwaschungen am Gründonnerstag wird es nicht geben. Die Neuburger Pfarreiengemeinschaft bietet aber vier Abendmahlsfeiern an, in allen Pfarreien die Karfreitagsliturgie und in den sieben Mitgliedsgemeinden eine Osternachtsfeier. Letztere finden im Umland, wie berichtet, weitgehend als „Lichtfeier“ und Wortgottesdienst im Freien statt. In St. Ulrich im Ostend meldeten sich am Palmsonntag die Gläubigen für Osterfeiern an.

Festgottesdienste gibt es auch am Ostersonntag - trotz Corona

Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es fast überall Festgottesdienste im Landkreis mit Speisenweihe. Jeder müsse für sich entscheiden, ob er kommen wolle, betont Gemeindereferentin Anne Strahl. Alle kirchlichen Angebote fänden unter den bereits praktizierten Hygieneschutzregeln statt. „Und ich wüsste nicht“, so die Gemeindereferentin, „dass sich bei uns in einem Gottesdienst jemand angesteckt hat.“ (rew)

Lesen Sie dazu auch:

So feiert der Landkreis die Ostergottesdienste

Vikarin der Christuskirche: "Wichtig, dass ich Menschen inspirieren kann"

Diakon Markus Grabisch verlässt Neuburg

Themen folgen