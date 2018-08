00:38 Uhr

Voller Körpereinsatz für Insekten

Mitarbeiter des Landratsamtes pflegen eine Wiese am Gesundheitsamt mit der Sense

„Man fühlt sich wie in einem Heimatfilm“, stellt Stefanie Staudigl schmunzelnd fest, als sie mit einem hölzernen Rechen frisch gemähtes Gras auf der Wiese hinter dem Gesundheitsamt in Neuburg zusammenrecht. Ein Strohhut mit breiter Krempe schützt die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes vor der heißen Sonne. Während sie ihre Arbeit fortsetzt, beweisen ihre Kollegen Johannes Donhauser und Johanna Ehm sowie Markus Ehm, Sozialpädagoge am Jugendamt, und Rudolf Graf von der Naturschutzbehörde ebenfalls vollen Körpereinsatz: Wie in alten Zeiten mähen sie mit der Sense.

Die Mitarbeiter des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen haben einen brachliegenden grünen Rasen hinter dem Gesundheitsamt in eine bunte Blühfläche verwandelt, die durch regelmäßige Mahd gepflegt werden muss. Die ersten Erfolge haben sich bereits eingestellt, wie Johannes Donhauser, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes, berichtet: „Auf unserer Wiese konnten wir zahlreiche Bienen, Hummeln und Schmetterlinge beobachten. Für sie haben wir unsere Blühwiese angelegt, denn die Bestäubungsinsekten finden aufgrund der Veränderungen in unserer Kulturlandschaft immer weniger Nahrung und Lebensraum in der Landschaft.“

Natürlich könnten auch moderne Geräte verwendet werden, jedoch haben sich die Mitarbeiter, die die Wiese in ihrer Freizeit pflegen, bewusst für eine nicht-motorisierte Variante entschieden. „Die Sense erzeugt Aufmerksamkeit. Wir möchten auf die Bedeutung naturnaher Lebensräume aufmerksam machen“, erklärt Johanna Ehm. (nr)

