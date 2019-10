vor 7 Min.

Vollsperrung bei Etting

Im Zuge des Baus der Ostumgehung Etting wird in den kommenden Wochen ein Straßenabschnitt zwischen Audi und Etting voll gesperrt. Betroffen ist die Straße vom Knotenpunkt N5 (Kreuzung Dr. Ludwig-Krauss-Straße/Ettinger Straße) bis zum Knotenpunkt N6 (Abbiegemöglichkeit nach Etting). Für die Asphaltarbeiten ist in diesem Bereich eine Vollsperrung von zwei Wochen nötig, teilt die Stadt Ingolstadt mit. Die Sperrung dauert von Freitag, 25. Oktober, 16 Uhr, bis Sonntag, 10. November, 18 Uhr. Während dieser Zeit bleibt am Knotenpunkt N5 (Kreuzung Dr. Ludwig-Krauss-Straße/Ettinger Straße) die Verbingung zwischen der Ettinger Straße und der Dr.-Ludwig-Krauss-Straße offen. Beim Knotenpunkt N6 (Abbiegemöglichkeit nach Etting) kann sowohl die Straße von Etting ins Audi-Parkhaus T39 als auch in Richtung Autobahn offen bleiben. Die großräumige Umleitungsstrecke ist entsprechend beschildert. Der Radfahrer- und Fußgängerverkehr kann komplett aufrechterhalten werden. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. (nr)

