17:33 Uhr

Vollsperrung der B16: Umleitung auf dem Weg zur A9

Seit Montag ist die B16 zwischen Oberstimm und Manching komplett gesperrt. Wie Autofahrer auf die Autobahn kommen.

Seit Montag erneuert das Staatliche Bauamt Ingolstadt unter mehrwöchiger Vollsperrung die Fahrbahn der B16, und zwar in einem ersten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen Oberstimm und der Autobahnanschlussstelle Manching. Wer von Neuburg kommend auf die Autobahn will, muss folgende Umleitung fahren, die beschildert ist: Kurz vor Oberstimm auf die B13 abbiegen und nach etwa zehn Kilometern auf die B300 wechseln. Nach fünf Kilometer erreicht man dann auf Höhe der Anschlussstelle Langenbruck die A9. Wer in Richtung München weiterfährt, hat damit nur einen marginalen Umweg zu fahren. Der Rückweg erfolgt auf demselben Weg.

Sobald dieser Bauabschnitt beendet ist, wird der Abschnitt Manching-Süd bis zur Abfahrt nach Ingolstadt saniert. Von der zweiten Vollsperrung sind Autofahrer, die von Neuburg kommend auf die Autobahn wollen, dann nicht mehr betroffen. Die Umleitung jenseits der A9 wird ebenfalls ausgeschildert sein. Die Arbeiten sollen Mitte Juni abgeschlossen sein. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine verschieben.

Grund für die Sanierungsarbeiten sind Risse und Asphaltverdrückungen in der Fahrbahn. Teilweise genügt es, lediglich die Asphaltdeckschicht zu sanieren, bei Bereichen mit größerer Schädigung muss auch die tiefer liegende Asphaltbinderschicht erneuert werden. Im Rahmen der Maßnahme wird zudem ein Rechtseinfädelungsstreifen für die Auffahrt von Forstwiesen bzw. Airbus kommend in Richtung Regensburg errichtet. Diese Einfädelungsspur auf die B16 soll den Verkehrsfluss für die Verkehrsteilnehmer, die von Forstwiesen bzw. Airbus kommen und auf die B16 in Fahrtrichtung Regensburg auffahren wollen erleichtern. Außerdem wird sich laut Straßenbauamt die Verkehrssicherheit in dem Bereich auch verbessern. (nr/clst)

