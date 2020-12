vor 35 Min.

Vollsperrung der Staustufe Bergheim ab Dienstag

Aufgrund der Wehrrevision ist an der Staustufe Bergheim noch einmal eine Komplettsperrung für den Verkehr notwendig.

Wegen den andauernden Wehrsanierungen am Kraftwerk Bergheim wird die Staustufe wieder einmal gesperrt. Allerdings verkürzt sich der Zeitraum um zwei Tage. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 15. Dezember, gegen 7 Uhr und endet voraussichtlich am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 15 Uhr. Die Umleitung ist ausgeschildert.

So mancher musste bereits vor zwei Wochen leidvoll erfahren, dass zwischen Bergheim und Neuburg zeitweise einfach nichts vorwärts ging. Für eine Strecke, die normalerweise zehn Minuten in Anspruch nimmt, standen Autofahrer zu den Stoßzeiten eine Stunde und länger. Ähnlich dürfte es auch in den kommenden Tagen aussehen. Für Autofahrer empfiehlt es sich, etwas Geduld mitzubringen. (nr)

