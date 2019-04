14:01 Uhr

Vom Familienfest zum Partykracher

Es sind Bilder wie diese, die das Volksfest in Karlshuld berühmt gemacht haben. Warum es die jungen Menschen wie Licht die Motten anlockt, weiß niemand so recht.

Das erste Volksfest in Karlshuld ist aus Verlegenheit entstanden: Ein paar Schausteller wollten sich ein paar Mark verdienen. Heute ist das Fest ein Phänomen.

Von Claudia Stegmann

Es war ein „Volltreffer der Gemütlichkeit“, der sich den Gästen des ersten Donaumoos-Volksfestes am Pfingstwochenende 1970 bot. Zumindest lautete so die Überschrift des Berichts in der Neuburger Rundschau, der am 19. Mai euphorisch die vorangegangenen vier Tage zusammenfasste. Das Bier und der Festwirt Karl Germann kamen aus Augsburg, die Bratwürste vom Rost und die „1a-Hähnchen“ waren „in reiner Butter gegrillt“ worden. Als „Stars des Abends“ hatten sich der Hallertauer Humorist Fritz Winter und der „Caruso der Berge“, Sepp Viellechner, angesagt. „Mit seinen Liedern und Jodlern... rührte er unbewusst an der unterdrückten und versteckten Sehnsucht vieler Flachlandtiroler (Mösler) nach der Welt der Berge und heimste dafür stürmischen Applaus und kaum endenwollenden Beifall ein“, schrieb der Autor.

Er sorgte mehrfach auf dem Volksfest in Karlshuld für beste Stimmung: der Hallertauer Gstanzlsänger Fritz Winter. Bild: Uwe Kühne

Zweifellos: Es war etwas ganz Besonderes, dieses erste Volksfest in Karlshuld vom 15. bis 19. Mai 1970. Schon die Aufbauarbeiten auf dem Sportgelände waren von den Karlshuldern interessiert verfolgt worden, schließlich hatte es ein solches Fest noch nie zuvor im Donaumoos gegeben. Und erst recht neugierig strömten die Menschen dann ins Zelt, vorbei an der Schießbude, der Schiffschaukel und dem Süßwarenstand von Peter Winterholler. Der hatte damals zusammen mit ein paar Kollegen die Idee gehabt, ein Volksfest in Karlshuld aufzuziehen. „Wir Schausteller hatten an diesem Pfingstwochenende nichts zu tun, da dachten wir uns: In Karlshuld findet zu diesem Zeitpunkt ein Wandertag statt, da könnten wir doch was aufbauen und ein paar Mark verdienen.“ Der Sportverein war einverstanden, der Festwirt gefunden – und das erste Volksfest aus der Taufe gehoben.

Volksfest Karlshuld: Lange Tradition war nicht absehbar

Dass er der Begründer einer langjährigen Tradition werden würde, hätte sich Peter Winterholler damals nicht träumen lassen. „Für uns war es wichtig, dass wir aufgeräumt waren an diesem Wochenende“, sagt er heute. Etwa zehn Jahre war er zu diesem Zeitpunkt bereits mit seinen „Guadln“ und gebrannten Mandeln auf diversen Festen unterwegs. Mit der Premiere in Karlshuld war er aus Sicht eines Geschäftsmanns mittelmäßig zufrieden. „Des hat grad so passt.“

49 Jahre später ist aus der Gemütlichkeit ein Kult geworden, den so mancher nur schwer nachvollziehen kann. Während in Neuburg die Bands nicht selten vor leeren Bänken spielen, haben die Musiker in Karlshuld leichtes Spiel. Die Plätze sind längst ausreserviert und das an den meisten Tagen überwiegend junge Publikum in Feierlaune. Gefeiert wurde auch früher, aber eben anders. Da johlte das Publikum nicht zur Musik der Partybands, sondern zu den Schlägen der Boxer, die oben auf der Bühne in den Ring stiegen. Und weil Boxen irgendwann offensichtlich zu langweilig wurde, engagierten die Veranstalter ein paar Catcher, die sich zum Vergnügen der Volksfestbesucher rangelten. Irgendwann um die 1980er Jahre herum muss das gewesen sein, denn Karlshulds Bürgermeister Karl Seitle war damals noch Geschäftsstellenleiter, und als solcher musste er einen Bescheid für eine Gruppe Catcher erteilen, die einen leibhaftigen Bären mit nach Karlshuld brachten. „Der hat dann auch a bisserl mitmacht“, erinnert er sich.

Schlägereien auf dem Volksfest in Karlshuld gibt es auch heute noch

Schlägereien gibt es auch heute noch, allerdings nicht mehr gegen Bezahlung auf der Bühne, sondern auf eigene Kosten im oder vor dem Zelt. Die Polizei vermeldete in den vergangenen Jahren nach jedem Wochenende zahlreiche Vorfälle, die von kleinen Rangeleien über Sachbeschädigungen im Rausch bis hin zu Massenschlägereien reichten. Manch gravierende Vorfälle landeten sogar vor Gericht. Im vergangenen Jahr zog die Polizei deshalb die Konsequenzen und installierte Videokameras auf dem Festgelände. Auch für dieses Jahr hat das Innenministerium die Überwachung genehmigt, die Bilder von neuralgischen Punkten direkt zur Polizei überträgt. Die Maßnahme habe sich bewährt, wie es seitens der Polizei heißt, denn im vergangenen Jahr sei dadurch die Zahl der Körperverletzungsdelikte nahezu halbiert worden. Darüber hinaus wird die Polizei wieder mit verstärkter uniformierter und ziviler Präsenz auf und im Umfeld des Festgeländes präsent sein.

Mit zunehmender Beliebtheit des Donaumoos-Volksfestes wuchs auch der Vergnügungspark vor dem Zelt. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1999. Bild: Uwe Kühne

Dass das Volksfest in Karlshuld so gut besucht wird, liegt wohl auch am frühen Termin. Es ist das erste Fest dieser Art des Jahres in der Region. Das war aber nicht immer so. In den ersten Jahren fand das Volksfest immer an Pfingsten statt. Doch weil zur selben Zeit auch in Ingolstadt das Volksfest war, verlegten die Karlshulder das ihre auf Ostern. Der exklusive Termin hatte auch noch andere Vorteile: „Wir haben nicht das Problem, dass es 30 Grad hat und sich keiner ins Bierzelt setzen will“, sagt Seitle. Auf der anderen Seite sei es zu Ostern aber auch schon so kalt gewesen, dass das Zelt beheizt werden musste, weil auf dem Dach Schnee lag. Und wenn es regnete, verwandelte sich der einst unbefestigte Platz in eine riesengroße Matschfläche. „Die Frauen mit ihren Schuhen...!“, erinnert sich Seitle und muss bei dem Gedanken daran lachen.

Plätze auf dem Volksfest in Karlshuld sind rar

Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob die Besucher trockenen Fußes ins Zelt kommen, denn der Platz ist längst asphaltiert. Heute dreht sich alles um die Frage, ob man einen Platz bekommt. „Wenn Tische reserviert werden, dann stehen die Leute stundenlang an. Das gab’s so früher nicht“, weiß Seitle. Und wer einmal drin ist, der sollte sich genau überlegen, ob er seinen Platz noch einmal verlässt. Denn sonst könnte es ihm so ergehen wie einem Besucher, der sich einen Steckerlfisch ins Zelt geholt, aber das Besteck vergessen hatte. Wie Seitle erzählt, ging er deshalb noch mal hinaus – nichts ahnend, dass in diesem Augenblick hinter ihm das Zelt wegen Überfüllung geschlossen wird. „Lasst mi nei! Mei Fisch is im Bierzelt drin! Der wird doch kalt!“, soll er verzweifelt gerufen haben. Ob Mann und Fisch rechtzeitig wieder zueinander gefunden haben, ist nicht überliefert.

Da ging es noch gemütlicher zu: Eine Runde auf der Schiffschaukel drehen, gehörte zu jedem Volksfestbesuch dazu. Unser Bild entstand im Jahr 1988. Bild: Uwe Kühne

Zum 35. Mal wird Karl Seitle am kommenden Donnerstag das Volksfest eröffnen. Zum Jubiläum findet der traditionelle Bieranstich allerdings nicht wie üblich vor dem Bierausschank, sondern auf der Bühne statt. Es wird das vorletzte Mal sein, dass er als Bürgermeister das erste Fass anzapfen wird, denn nächstes Jahr am 20. April wird Seitle 70. „Dann hab ich noch zehn Tage Dienst und in der Zeit zapf’ ich noch mal an.“

Volksfest Karlshuld: Das ist das Programm

Das Volksfest beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr mit einem Standkonzert der Blaskapelle Karlshuld. Um 19 Uhr zapft dann Bürgermeister Karl Seitle das erste Fass an.

Die Lanzl Gastronomie als Festwirtbetreiber hat für jeden Tag eine Showband engagiert: Am Donnerstag treten d’Reichenkirchner auf, am Freitag die Münchner Partyband „Oh La La“, am Samstag „Ois Easy“, am Sonntag die Blaskapelle Karlshuld, am Montag „Die Ganoven“ und am Dienstag „The Mercuries“.

Am Sonntag findet im Zelt um 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Im Anschluss können Senioren ab 65 Jahre ihre Gutscheine für eine Maß Bier und ein Hendl einlösen.

Am Montagabend zwischen 18 und 20 Uhr gibt es zum Jubiläum alle Biere und Biermischgetränke zum halben Preis.

Am Samstag gibt es zum Kindernachmittag (14 bis 16 Uhr) alle alkoholfreien Getränke und Pommes zum halben Preis.

Im Rathaus und im Zelt gibt es zum Preis von 12,50 Euro einen Jubiläumskrug zum 50. Volksfest zu kaufen.

Vor dem Zelt wird ein nostalgisches Karussell und ein Weißbierrondell aufgestellt.

Der Bierpreis beträgt 8,50 Euro. Für einen Gutschein über eine Maß Bier können auch zwei alkoholfreie Getränke à 0,5 Liter eingelöst werden.

Tischreservierungen sind am Mittwoch, 24. April, zwischen 10 und 17 Uhr nur im Festbüro möglich (keine telefonischen Reservierungen).

Themen Folgen