00:32 Uhr

Von Autos und Blumen

Die Autowerkstatt gibt es seit 40 Jahren, den Garten- und Landschaftsbau seit 30 Jahren. Da wird jede Menge repariert und gepflanzt. Und die Menschen haben eine sinnvolle Arbeit

Bei der Caritas konnten jetzt gleich zwei Jubiläen gefeiert werden. Seit 40 Jahren gibt es eine eigene Autowerkstatt. Genau zehn Jahre später wurde dann der Garten- und Landschaftsbau ins Leben gerufen.

Etwa 1976 begannen die Planungen zur Erweiterung der Caritas-Werkstätten um eine Autowerkstatt. Der Zeitpunkt erschien zum einen durch das Interesse der Jugendlichen an einer Aus-bildung in dieser Branche sinnvoll. Zum anderen waren auf dem Ingolstädter Arbeitsmarkt Kfz-Helfer gefragt. Zudem bot dieser Bereich nach Auskunft der Caritas breit gefächerte Möglichkeiten – vom praktischen Anlernen bis hin zu Ausbildung und Lehre. Im Mai 1980 ging es dann los. Günstig war zu Beginn des Projekts die Verbindung zur bereits bestehenden Malerei mit der Teil- und Volllackierung von Fahrzeugen.

Aufgrund des Pilot-Charakters und fehlender Erfahrung waren anfangs einige Verantwortliche der Caritas skeptisch, inwieweit die Arbeit an der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugen ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Zu Beginn wurde daher mit der Auflage gearbeitet, nur firmeneigene Autos zur Reparatur annehmen zu dürfen. Allerdings wurde diese Auflage sehr schnell von der Entwicklung und Nachfrage überholt.

Mittlerweile werden der gesamte Fuhrpark der eigenen Einrichtung und anderer Caritasinstitutionen sowie Fahrzeuge anderer Wohlfahrtsverbände und Autos von Privatkunden repariert und instand gehalten. Kundendienst, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Fahrzeugpflege werden zusammen mit den betreuten Personen durchgeführt. Möglich gemacht wurde diese Auswahl an Dienstleistungen und die Lehre im Betrieb durch die Eintragung in die Handwerksrolle im April 1982 und die Aufnahme in die Kfz-Innung 1983. Zurzeit sind in der Kfz-Werkstatt neben zwei Meistern und einer Verwaltungskraft noch sechs Personen beschäftigt. Darunter sind drei Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker.

Aus der bereits bestehenden Holzaufbereitung und dem Gemüseanbau wurde 1990 im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) die Gruppe „Umwelt und Forst“ gegründet. Daraus entwickelte sich die heutige Werkstätte „Garten und Landschaftsbau“. Die Prämisse lautete, Maßnahmen des Umweltschutzes und der Landschaftspflege zu realisieren und so auch einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Anfangs bestimmten vor allem Durchforstungen, die Beseitigung entwurzelter Bäume und der Wegebau den Großteil der Arbeit. Später kam dann beispielsweise die Pflege von Gartenanlagen, von Kindergärten und öffentlicher Parkanlagen hinzu.

Heute werden unter anderem Rasenflächen und Beete angelegt, Hecken und Obstbäume zugeschnitten, Grünflächen der Stadtwerke und einer Wohnungsbaugesellschaft gepflegt, Bäume gefällt und – wenn es die Auftragslage zulässt – auch Pflaster gelegt.

Wie in allen Bereichen der Werkstätten geht es auch hier nicht primär um Arbeitsleistung, sondern um Hilfe für Menschen mit Lebens- und Arbeitsproblemen. Dieser Zweig der Arbeitstherapie ist dafür besonders geeignet, weil unter fachgerechter Anleitung auch Betreute ohne fachliche Ausbildung im Gartenbau beschäftigt werden können.

Themen folgen