Von Ayurveda bis Zumba: Das bietet die Volkshochschule

Die Volkshochschulen werden 100 Jahre alt, das feiert auch Neuburg mit einer „Langen Nacht“. Warum die Vhs inzwischen ein „Ort für alle“ ist.

Von Annemarie Meilinger

Die Volkshochschulen in Deutschland werden 100 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern für die über 900 Bildungseinrichtungen, die es in Deutschland nach der Reichsverfassung von 1919 gibt, in der auch das Recht auf außerschulische Bildung verankert ist. 75 Volkshochschulen gibt es alleine in Oberbayern, erzählte der Vorsitzende des VHS Neuburg e. V., Walter Friemel. Die Vhs Neuburg existiert erst seit 72 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Volkshochschulen, „als die Erwachsenenbildung als Pflichtaufgabe der Kommunen in der Bayerischen Verfassung festgeschrieben wurde“, so Friemel. In Neuburg brachten 1946 Bürgermeister Konrad, Neuburger Pfarrer und einige Lehrer des Gymnasiums die Vereinsgründung voran. Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil erzählte bei der kurzen Einführung in die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ von Handarbeits- und Kochkursen für Frauen, das Programm hatte damals noch auf einem Faltblatt Platz. Später waren Computerkurse sehr gefragt „und in den 90er Jahren begann der Fitness-Boom“. Bei jährlich 12.000 Teilnehmern in über 1000 Kursen sei die Vhs „ein Ort für alle“ geworden. 200 Lehrkräfte unterrichten an der Vhs, „144 von ihnen sind erfreulicherweise weiblich“, so Christa Jerominek-Mundil.

Neu im Programm ist der Kurs von Angela Siemon, in dem sie den Teilnehmern das ayurvedische Gesundheitssystem und dessen Küche erklärt. Bild: Annemarie Meilinger

Die Volkshochschule Neuburg ist vieles zugleich

„Das Weiterbildungszentrum Volkshochschule ist zugleich Lernort, Gestaltungsort und sozialer wie kultureller Treffpunkt – ein Ort der Bildung und Begegnung für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aller sozialen Schichten und Einkommensgruppen, aller Milieus und Kulturen, für Menschen mit und ohne Behinderung.“ So steht es im neuen Programm der Neuburger Volkshochschule und so war es auch von Anfang an.

Auch für Iole Ladu und Miho Kanai war die Volkshochschule die erste intensive Begegnung mit Deutschland. Jetzt sind sie Dozentinnen für Italienisch und Japanisch. Die Italienerin und die Japanerin lernten sich in einem Integrationskurs kennen, freundeten sich an und lernten miteinander. Die deutsche Sprache zu lernen „war sehr anstrengend, aber ich würde es wieder machen“ sagte Iole Ladu und Miho Kanai, die 2012 aus Japan kam, ergänzte: „Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, jetzt etwas zurückgeben zu können. Ich bin ein Teil von Neuburg geworden.“

Junge Musiker aus den Gitarrenkursen von Christine Rigler – seit über 20 Jahren Dozentin an der Vhs – spielten kurze Stücke, dann zeigte eine Gruppe von Kursteilnehmern eine Bewegungsfolge, die sie im Taiji-Kurs von Mia Cheng gelernt hatten. Auf Fernöstliches folgte eine Gruppe, die amerikanisch anmutenden „Linedance“ vorführte. Auf orientalische Rhythmen tanzte eine Gruppe der temperamentvollen Dozentin Amina Naouri, die im neuen Programm vier Zumba-Kurse anbietet. Aus einem Kurs für kreatives Schreiben von Vicky Müller-Toussa trugen vier Teilnehmerinnen selbstverfasste Texte vor.

Mittels großer Memory-Karten bringt Miho Kanai den Besuchern auf spielerische Weise japanische Schriftzeichen näher. Bild: Annemarie Meilinger

Das konnten die Besucher der Vhs Neuburg entdecken

Nach dem Auftakt konnten die Besucher in den Kursräumen in verschiedene Bereiche „schnuppern“. Charly Böck, seit über 20 Jahren gibt er Trommelkurse an der Vhs, bot einen Trommelkreis für Einsteiger an, Miho Kanai forderte die Besucher auf, japanische Schriftzeichen zu erkennen. In einem Test „Würden Sie die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen?“ konnten sich die Besucher unter anderem damit beschäftigen, was eigentlich die im Grundgesetz verankerte „Freizügigkeit“ bedeutet. Efeukranz, Schafkopf, Kindererziehung, Russisch lernen oder Französisch, das alles war nur ein kleiner Teil dessen, was die VHS in ihrem aktuell 180-seitigen Programm anbietet. Rainer Röschke hatte seinen Kursraum mit vielen Porträts seiner Teilnehmer ausgestaltet.

Sein Kurs „Porträtzeichnen“ ist seit Jahren beliebt, neu ist dagegen „Porträt modellieren“ mit der Bildhauerin Nicole Gruber. Neu im Programm ist auch das fernöstliche Gesundheitssystem Ayurveda, im Kursraum von Angela Siemon duftete es nach indischen Gewürzen. Die Kochdozentin Elisabeth Maier und ihre zwei Köche hatten an diesem Abend am meisten zu tun: Ihre „regionalen Häppchen“ – Aufstrichvarianten auf geröstetem Baguette – waren sehr gefragt.

Am längsten dauerte die lange Nacht für die Schafkopfer, in ihrem bayrisch dekorierten Kursraum spielten sie eine Schieberrunde nach der anderen und löschten erst das Licht, als die anderen längst eingepackt hatten.

