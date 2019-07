vor 23 Min.

Von Mutter Natur inspiriert

Mary Leistle zeigt ihre Werke im Neuburger Geriatriezentrum

Von Silke Federsel

Zarte Blüten, leuchtende Fische oder tiefblaue Kristalle: In der mittlerweile 25. Ausstellung im Geriatriezentrum Neuburg zeigt die Künstlerin Mary Leistle unter dem Titel „Poesie der Farben“ eine Vielzahl ihrer Werke. Dabei ist die Schrobenhausenerin keine Unbekannte: Zum vierten Mal stellt sie nun in den Räumlichkeiten aus und kommt immer wieder gerne, wie sie erklärte. Denn gerade an einem Ort, an dem es vielen Menschen nicht so gut gehe, sei es schön, ihnen mit farbenfrohen Bildern Freude schenken zu können.

Bereits in den 1970er Jahren entdeckte Mary Leistle die Liebe zur Kunst und besuchte ihren ersten Kurs zum Thema Bauernmalerei. Doch erst mit dem Ruhestand fand sie ausreichend Zeit, sich intensiver mit ihrem Hobby zu beschäftigen und ihr Spektrum zu erweitern – von gegenständlichen zu abstrakten Bildern etwa. Sie besuchte darüber hinaus viele Kurse und lernte unterschiedliche Techniken wie beispielsweise Aquarell, Öl oder Acryl kennen. „Man muss immer wieder etwas Neues ausprobieren, sonst bleibt man stehen und kann sich nicht weiterentwickeln“, sagte Leistle. Ausgestellt hat sie bereits alleine oder zusammen mit anderen Künstlern, darunter in Ingolstadt, Schrobenhausen, Geisenfeld, Mainburg, Aichach-Unterwittelsbach, Pfaffenhofen oder Gerolsbach.

Wie umfangreich mittlerweile ihr Spektrum ist, davon konnten sich auch die Besucher der Vernissage überzeugen. Vor allem die vielen unterschiedlichen Blumenmotive dürften den Betrachtern dabei aufgefallen sein. Inspiration für ihre Werke holt sich Mary Leistle nämlich am liebsten in der Natur und vor allem auch im heimischen Garten, in dem sie im Sommer auch gerne malt. „Die Malerei bedeutet für mich Entspannung“, sagte die Künstlerin.

Einhard Springer, Chefarzt des Geriatriezentrums, der zusammen mit Prokurist Matthias Werner die Begrüßung bei der Vernissage übernommen hatte, freute sich über die neue Ausstellung der Schrobenhausenerin. „Mit ihren leuchtenden und kraftvollen Farben spricht sie spontan den Betrachter an. Dies verrät uns auch, dass Frau Leistle ein aufgeschlossener, offener und fröhlicher Mensch ist“, sagte Springer. Er freue sich immer wieder, wenn er einen neuen Künstler im Hause begrüßen dürfe, der „unsere weißen Wände mit Kunstwerken verschönert“.

Im Anschluss an die Begrüßung nahm sich Mary Leistle noch Zeit, um den Besuchern zu erklären, welche Gedanken oder Inspirationen sie zu den ausgestellten Bildern geführt haben.

Wer sich selbst einen Eindruck von der Ausstellung machen möchte, hat dazu noch bis zum 22. November im Geriatriezentrum Neuburg Gelegenheit.

