00:36 Uhr

Von Trollen und Feen

Fantasievolles für Kinder im Radio

Neuburg Seit fast 30 Jahren schreibt der Neuburger Autor Matthias Hoppe Kinderbücher, seit 2012 auch Geschichten für die Radiosendung „Ohrenbär“. Nun wird von Donnerstag, 4. Oktober, bis Sonntag, 7. Oktober, seine zehnte Geschichte für den „Ohrenbär“ gesendet, der täglich im rbb, WDR und NDR zu hören ist. Die Geschichte trägt den Titel „Höhlentroll und Baumhausfee“ und wird von dem Schauspieler Christian Rudolf gelesen.

Worum geht es? Im Wald hinter Schrannenhorst leben zwei sehr ungleiche Wesen: Alfons und Feodora. Alfons ist ein Troll und wohnt in einer Höhle unter der Erde. Feodora ist eine Fee. Ihr Zuhause ist ein Baumhaus. Alfons ist böse, während Feodora lieb ist. Darum versucht sie mit allen möglichen Tricks, den Höhlentroll von seinem üblen Tun abzubringen und seine Freundschaft zu gewinnen. Doch der lässt sich nicht beeindrucken und treibt weiter Schabernack – bis er am eigenen Leib erfährt, was es heißt, Opfer eines Streichs zu sein. Ob er sich einsichtig zeigen wird? Und ob Höhlentroll und Baumhausfee Freunde werden können? Das können junge Zuhörer in den vier Folgen mit den Titeln „Die kaputten Autoreifen“, „Geheime Post“, „Schabernack im Schwimmbad“ und „Es ist nie zu spät“ herausfinden. (lener)

Zuhören Die Folgen werden jeweils zeitgleich zur Radioausstrahlung im Internet gesendet, und zwar von 18.45 bis 18.55 Uhr im WDR unter www.baerenbude.de, von 19.05 bis 19.15 Uhr im rbb unter www.radioberlin.de und von 19.50 bis 20 Uhr im NDR unter www.ndrinfo.de. Nach den Sendungen kann die Geschichte auf www.ohrenbaer.de im Podcast nachgehört werden.