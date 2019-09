vor 31 Min.

Von Urlaubserlebnissen und nackten Männern

Welche vier Künstler beim Herbstprogramm auf die Neuburger Kolpingbühne kommen

Schon bald startet das Herbstprogramm auf der Kolpingbühne. Auf diese Auftritte können sich die Besucher freuen:

„Oana muass ja macha“ – so nennt sich das neue Album und Bühnenprogramm der „3 Männer nur mit Gitarre“. Dahinter verbergen sich die bekannten Gesichter vom Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr. Auch bei „Oana muass ja macha“ bleiben sie sich in ihrer Art und ihren Liedtexten treu. Die Lieder und G´schichten sind sorgfältig durchdacht, aus der Mitte des Lebens.

Nicht zu kurz kommen werden ihre Chorstimmen. Hauptsächlich mit Akustikgitarre, manchmal mit Mundharmonika oder Trompete begleitet, verbinden sich die Stimmen und Lieder bei jedem Livekonzert zu einem harmonischen Miteinander. Natürlich schaffte aber auch das ein oder andere „Best Of“ aus den Soloprogrammen der Künstler seinen Weg mit auf die Konzertbühne. Das Trio kommt am 5. Oktober um 20 Uhr ins Kolpinghaus. Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.

Den Freisinger Multiinstrumentalisten gelingt es, ihr Publikum zu überraschen. Seit über zehn Jahren begeistern Stefan (Akkordeon, Percussion) und Stefanie Pellmaier (Geige), Johannes Czernik (Saxophon, Klarinette, Gitarre und Gesang), Manuela Schwarz (Hackbrett, Harfe) und Dominik Hogl (Kontrabass) auf den Bühnen Bayerns. Mit ihrem Programm „Für Berta…“ wollen sie berühren. Dabei ist die Band näher an ihren bayerischen Wurzeln angekommen. Melancholische Landler und Polkas sind genauso im Gepäck wie jazzige Jodler. Alles aus eigener Feder. Nicht umsonst wurde dieses Ensemble mit dem Kulturpreis des Landkreises Freising, dem Förderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung und dem Heimatpreis Oberbayern ausgezeichnet. „Luz Amoi“ kommen am 18. Oktober um 20 Uhr ins Kolpinghaus. Karten gibt es für 20 im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.

In einem kleinen Hotel in Ostfriesland entstand das fünfte Kabarett-Programm „Raritäten“ von Stephan Zinner – gezeichnet von den Begegnungen mit jammernden deutschen Rentnergruppen in karierten Dreiviertelhosen aus denen Steckerlhaxen mit Trekkingsandalen herausschauten, aus denen wiederum Zehen mit ungeschnittenen Fußnägeln herauslugten. Bekannt ist Zinner unter anderem als Markus Söder bei den Nockherberg-Singspielen. Am 25. Oktober um 20 Uhr kommt er ins Kolpinghaus. Karten kosten 20 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse.

Eine Frau, ein Mann, ein Kabarett. Ganz viel Musik und Tiefgründigkeit aus dem Alltag ohne erhobenen Zeigefinger. Das sind Eva Petzenhauser und Stefan Wählt. Sie hört auch auf den Namen „Tschackeline Nullinger“, er hat alle Programme für das Erfolgskabarettduo „da bertl und i“ sowohl geschrieben, als auch gespielt. Gemeinsam mischen sie die Kabarettlandschaft auf. Da geht es unter anderem um Fragen zur bayerischen Lebensform. „G’essn wird dahoam“ lautet der Titel ihres Debütprogramms, das am 6. November im Kolpinghaus zu sehen ist. 18 Euro kosten die Karten im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter anderem im Reisebüro Spangler, Telefon 08431/8611.

