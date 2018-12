27.12.2018

Von klassischem Ballett bis Cha Cha Cha

90 Kinder und Jugendliche der Tanzschule Taktgefühl boten ein tolles Programm

Von Doris Bednarz

Ausverkauft war das Stadttheater am vergangenen Samstag beim Tanzfestival der Tanzschule Taktgefühl. Bereits zum siebten Mal organisierten die Inhaber Stefanie Gramlich und Bernhard Gems zusammen mit ihren Tanztrainern das Event, das traditionell kurz vor Weihnachten stattfindet.

90 Kinder und Jugendliche zeigten mit viel Ehrgeiz und Spaß, was sie das Jahr über gelernt haben und der tosende Applaus der Zuschauer belohnte die Akteure für die vielen Proben der letzten Monate. Die Jüngsten starteten bereits im Juli mit dem Einstudieren ihrer Choreographien.

Auf der abgedunkelten Bühne sorgte eine Jumpstyle-Formation gleich zu Beginn für knisternde Spannung. Die mit fluoreszierender Neon-Farbe angemalten Jugendlichen boten neben schnellen Beats eine futuristisch anmutende Choreo.

Klassisches Ballett vom Feinsten zeigten die Acht- bis Zehnjährigen, die bezaubernd und anmutig zum „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskis „Der Nussknacker“ über die Bühne schwebten.

Dass die Faszination bei Standard- und Lateintänzen ungebrochen ist, bewiesen vier charmante Paare zwischen den einzelnen Programmpunkten. Wiener und Langsamer Walzer, Rumba, Jive, Cha Cha Cha und Samba - in schickem Dress demonstrierte die Jugend eindrucksvoll: Der klassische Paartanz ist nach wie vor gefragt. Mit modernen Rhythmen und Tanzstilen ging es weiter. Trainer Daniel Ebert zeigte mit seinen Schützlingen verschiedene Breakdance-Moves, die viel Körperspannung und Gleichgewicht erforderten. In zwei verschiedenen Altersgruppen (7-8 und 9-11 Jahre) starteten die Dance4Kids. Die tanzbegeisterten Kleinen um Trainerin Nicole Weißenburger waren mit viel Spaß bei der Sache. Zehn- bis 18-jährige Akteure demonstrierten eindrucksvoll, dass Hip-Hop nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch einen konditionell anspruchsvollen Jugendtanzstil verkörpert, den Trainer Stiven Kukovec als Schlusspunkt in Perfektion zelebrierte.

Themen Folgen