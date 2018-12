vor 60 Min.

Von oben den Neuburger Altstadtberg hinunter düsen

Am 24. Februar findet am Stadtberg in Neuburg die Gaudipiste statt. Dafür werden jetzt Teilnehmer gesucht.

Passend zum närrischen Treiben der fünften Jahreszeit findet am Sonntag, 24. Februar. am Stadtberg in Neuburg die Gaudipiste statt. In bester innerstädtischer Lage und vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses entsteht eine spektakuläre Abfahrtspiste für ein Bobbycar-Rennen sowie eine Gaudi-Abfahrt mit ausgefallenen Eigenbauten auf Rädern. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, werden ab sofort Teilnehmer dafür gesucht.

Aufgerufen sind zum Beispiel Faschingsgesellschaften, Gruppen, Stammtische, Freundeskreise, Vereine und Verbände aus Stadt und Land sich an der Gaudi-Abfahrt zu beteiligen. Während das Bobbycar-Rennen ausschließlich mit erfahrenen Rennprofis in Spezialmontur besetzt wird, lebt die anschließende Gaudi-Abfahrt nämlich von der Vielfalt der teilnehmenden Gruppen. Insgesamt werden bis zu 15 Teams zur 170 Meter langen Serpentinenabfahrt zugelassen.

Bei der Abfahrt vom Neuburger Altstadtberg müssen die Gefährte lenk- und bremsbar sein

Die Stadt weist auch darauf hin, dass die jeweiligen Gefährte lenk- sowie bremsbar sein müssen und eigenständig an- und abtransportiert werden. Alle Details zur Zulassung und den Teilnahmebedingungen gibt es unter www.stadtmarketing-neuburg.de. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben.

Vielleicht wäre das Mitmachen ja auch eine schöne Idee der Doppelnutzung für Teilnehmer des Donau-Winterschwimmens, gibt die Pressestelle noch einen weiteren Denkanstoß. So manches Spaßobjekt dürfte sich, auf entsprechende Räder gestellt, sicherlich auch am Stadtberg präsentieren können.

Ab sofort nimmt das Organisationsteam Anmeldungen zur Gaudi-Abfahrt am Sonntag, 24. Februar, entgegen. Bewerbungsschluss ist am 4. Januar. Als erste Kontaktaufnahme eignet sich am besten eine E-Mail: forster@stadtmarketing-neuburg.de. Fragen zum organisatorischen Ablauf bzw. zu den technischen Details der Teilnahmebedingungen beantwortet Bernhard Mahler, Telefon 08431/55-202.

