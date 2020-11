vor 35 Min.

Vorbereitungen für Bürger- entscheid

Seit Freitag können Briefwahlunterlagen beantragt werden

Am 6. Dezember entscheiden die Einwohner in Oberhausen über ein neues Gewerbegebiet am Plattenacker. Es geht um die Ausweisung von Gewerbeflächen und um den Bau eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung. Seit Freitag können Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen die Unterlagen für die Briefwahl beantragen. Insgesamt 2300 Wahlberechtigte aus Oberhausen, Unterhausen Kreut und Sinning sind aufgerufen ihre Stimme per Briefwahl oder am 6. Dezember an der Urne abzugeben.

Alena Miller, die stellvertretende Wahlleiterin erklärte, dass bereits am Freitagvormittag die ersten Menschen kamen, um die Unterlagen abzuholen. Das geht – nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung – direkt im Rathaus. Oder online, über die Homepage der Gemeinde. Dort kann man sich das Formular herunterladen. Wer einen QR-Code-Scanner auf dem Smartphone hat, muss nur den Code auf der Abstimmungsbenachrichtigung scannen und wird direkt zum Formular weitergeleitet. „Wir wollen den Menschen, die wegen Corona nicht zu uns ins Rathaus kommen möchten, die Möglichkeit geben, einfach von zuhause aus die Unterlagen zu beantragen“, sagt Alena Miller. Für die Abstimmung per Briefwahl sei kein driftiger Grund nötig. Vielmehr helfe das Wählen per Post, die Abläufe am 6. Dezember zu entzerren und so die nötigen Corona-Auflagen zu erfüllen. (nr)

Wer die Wahlunterlagen im Rathaus abholen möchte, kann vorher unter Telefon 08431/6794-0 einen Termin vereinbaren. Online gibt es die Unterlagen unter www.oberhausen-donau.de