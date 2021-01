vor 17 Min.

Vortragsreihe startet

„K’Universale“ der KU online streamen

Die Vortragsreihe „Forum K’Universale“ an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) steht in diesem Semester unter dem Titel „Zur Frage der Solidarität: Konzepte – Kontroversen – Perspektiven“. Als nächste Referentin der Reihe spricht am Montag, 18. Januar, die Autorin Sharon Dodua Otoo eine Lesung mit anschließendem Gespräch zum Thema „Für all die, die in der Krise waren“. Otoo wurde 2016 mit dem Ingeborg Bachmann Preis ausgezeichnet.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die von der Bundesregierung aufgrund des Ausbruchs von Covid-19 beschlossen wurden, waren für viele überfordernd – auch für Privatpersonen, die vor März 2020 noch nie existenzielle Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit, ihrer Bürgerrechte und ihrer körperlichen Autonomie erfahren hatten. Für die, die sich bereits zuvor in einer Krise befunden hatten, fühlte sich nichts von all dem neu an. Schwarze Menschen haben die weniger Betroffenen immer wieder gewarnt, lange bevor diese stolz den Hashtag „Black Lives Matter“ verwendeten oder schwarze Quadrate posteten. Und doch kämpfen Schwarze selbst inmitten dieses neu erwachten Bewusstseins immer noch für die Verteidigung ihres Menschseins. Schriftsteller wie Toni Morrison und Chinua Achebe haben gezeigt, wie sich kollektiver Schmerz transformieren lässt – indem wir für uns unser Menschsein neu begreifen und es uns als Kunst zurückgeben. In ihrem Vortrag behandelt Otoo das Thema der Solidarität aus der Perspektive einer schwarzen Künstlerin.

Der Vortrag wird live ab 18.15 Uhr auf der KU-Homepage unter www.ku.de übertragen. Das ausführliche Programm der Reihe findet sich online unter www.ku.de/kuniversale. (nr)

