Während Ausgangssperre: Karlshulder fährt alkoholisiert

Weil er nach 22 Uhr mit seinem Auto durch Karlshuld unterwegs war, wurde ein Mann in Karlshuld von der Polizei kontrolliert. Dabei machten die Beamten eine weitere Entdeckung.

Am späten Maifeiertag gegen 23.15 Uhr hat die Polizei auf der Hauptstraße in Karlshuld einen 43-jährigen Autofahrer kontrolliert - denn so spät dürfte wegen der nächtlichen Ausgangssperre niemand mehr ohne triftigen Grund unterwegs sein.

Polizei meldet: Beamten stellten bei Mann in Karlshuld Alkohol fest

Wie die Polizei mitteil, stellten die Beamten außerdem Alkoholgeruch bei ihm fest: Ein Test ergab 0,9 Promille. Auf den Karlshulder kommen nun zwei Bußgelder und ein Fahrverbot zu. (nr)

