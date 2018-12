17:14 Uhr

Wärmebus für Obdachlose ist finanziert und im Einsatz

Schneller als gedacht hatte Integra das Geld für einen Wärmebus zusammen. Der bedeutet eine Hilfe für Obdachlose in der gesamten Region 10, auch in Neuburg.

Von Manfred Dittenhofer

Eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft erreichte Integra, nachdem die Hilfsorganisation bekannt gegeben hatte, einen Wärmebus für Obdachlose anschaffen und betreiben zu wollen. Der Bus ist nun seit 3. Dezember im Einsatz. Finanziert von Spendern wie zum Beispiel Diana Schönberger, die ein Bild des Ingolstädter Künstlers Stephan Korisanski erstand, das dieser Integra zur Verfügung gestellt hatte.

Dieter Moosheimer, Geschäftsführer von Integra, freut sich einfach nur über die so schnell eingegangenen Spenden. Und vor allem über den 20 Jahre alten Kleinbus, der nun als Wärmebus bereits wertvolle Dienste leistet. Moosheimer erzählt von Obdachlosen am Ingolstädter Hauptbahnhof, die auf Müllsäcken übernachteten. Für diese Menschen hat Integra Schlafsäcke dabei. Außerdem gibt es Tee und etwas zu essen. Aber vor allem gibt es Zeit zum Zuhören. Moosheimer kennt diese Menschen. So mancher muss ohne Dach über dem Kopf durch den Winter kommen. Und der Integra-Geschäftsführer weiß auch, dass ganz unterschiedliche Schicksale in die Obdachlosigkeit führen. „Und bei den Mietpreisen und einfach fehlenden Wohnungen werden das immer mehr.“

Der Maler Stephan Korisanski war selbst schon einmal am Boden

Wie sich das anfühlt, ohne Wohnung und Perspektive, hat Stephan Korisanski am eigenen Leib erlebt. Seine anstrengendes Berufsleben führte zum Burnout und schließlich zur Erwerbsunfähigkeit. Danach hatte er die Wahl zwischen einem Klinikaufenthalt oder dem Ausstieg aus dem Lebenstrott. Korisanski hat sich für eine Auszeit entschieden und ist für eineinhalb Jahre nach Griechenland gegangen. Wieder zurück in Deutschland musste er erst einmal wieder Fuß fassen. Nicht einfach. Ohne Wohnung, ohne Hilfe. Er kam erst einmal auf dem Campingplatz am Auwaldsee in Ingolstadt unter. Integra half ihm damals. 2010 dann begann er zu malen und fasste so wieder Fuß. Korisanski betreibt inzwischen in Ingolstadt eine Galerie. Aber außer im Ingolstädter Kreuztor hat er auch schon in Basel oder in Ulm ausgestellt. Finanziell könne er, so sagt der Maler, Integra nicht unterstützen. „Aber ich kann Ihnen meine Bilder zur Verfügung stellen.“

Das hat er getan. Und Diana Schönberger hat eines gekauft. Für 550 Euro hat sie das Bild „Golden Time“ erstanden. Der Titel spielt auf die beim Malen des Bildes verwendete Farbe an und soll laut dem Künstler nicht auf Geld oder Luxus verweisen, sondern den wahren Luxus hervorheben: Die Natur mit ihren Schätzen, die der Mensch wieder als Luxus wahrnehmen sollte.

Ziel des Spendenaufrufs für den Wärmebus waren 9999 Euro, es wurden über 17.000 Euro

Die Käuferin wollte mit diesem Bild zwei Ziele verwirklichen. Zuerst einmal passt das goldene Bild gut in ihr Esszimmer, dass sie erst im Sommer komplett umgestaltet hatte. Und zum zweiten wollte sie so helfen, dass die Hilfe auch sichtbar ankommt. „Seit ich denken kann, sehe ich an Weihnachten die Spendenaufrufe für hungernde Kinder in Afrika. Und dort hungern sie immer noch.“ Schönberger wüsste gerne, was mit ihrem Geld angestellt wird. Moosheimer versicherte, dass jeder Cent der Spenden bei den Obdachlosen ankommt. Ziel seines Spendenaufrufs waren 9999 Euro. Inzwischen kamen über 17000 Euro zusammen. Der integra Geschäftsführer dankt für die Spenden und weist zugleich darauf hin, dass auch andere Hilfsorganisationen finanzielle Hilfe brauchen. „Durch diesen Winter kommen wir gut durch - Danke an alle, die geholfen haben.“ Aber da ist doch noch eine Bitte. Winterstiefel in Größe 46 wären toll. Und Winterbekleidung in XXL. Denn Kleiderspenden enthalten diese Größen eher selten.

Wer denkt, der Wärmebus sollte mal an bestimmten Stellen vorbeischauen, weil sich dort Obdachlose aufhalten, kann dies gerne unter der Telefonnummer 0179/4206025 anmelden.

